Société

Adultère: à Marrakech, un caïd saute du deuxième étage pour fuir les gendarmes

Un véhicule de la Gendarmerie royale (Photo d'illustration).

Revue de presseUn caïd exerçant dans une localité voisine de Marrakech et visé par une plainte de son épouse pour infidélité a échappé à une interpellation en flagrant délit en sautant par la fenêtre. Alors que les gendarmes ont dû respecter un délai légal avant d’intervenir, le chef d’arrondissement, toujours introuvable, tenterait désormais une médiation familiale pour faire retirer la plainte. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah

Par Hassan Benadad
Le 27/01/2026 à 20h28

Les éléments de la gendarmerie royale de Marrakech se sont heurtés à l’impossibilité d’auditionner un caïd en fonction après que ce dernier s’est soustrait à une interpellation en flagrant délit d’adultère. Les gendarmes avaient encerclé, il y a quatre jours, un appartement situé au deuxième étage d’une résidence de la région de Targa, agissant sur la foi d’une plainte déposée par son épouse pour infidélité conjugale.

«Les procédures judiciaires demeuraient ouvertes ce mardi 27 janvier au soir, sous l’égide du parquet, à la suite de l’audition des différentes parties impliquées», rapporte Assabah dans son édition du mercredi 28 janvier. Ont ainsi été entendues l’épouse du caïd, sa maîtresse, ainsi que deux employées de maison originaires d’Afrique subsaharienne et plusieurs résidents témoins de la scène. Si l’opération a été formellement levée, le principal concerné reste introuvable. Il a néanmoins fait parvenir à son administration un certificat médical pour justifier son absence, selon des sources informées.

Ces mêmes sources indiquent que l’intéressé tenterait de mettre à profit ce répit pour négocier une réconciliation avec son épouse, dans le but ultime d’obtenir le retrait de sa plainte. Les investigations révèlent un scénario digne d’un film. Alerté par des coups frappés à la porte de l’appartement où il se trouvait, le caïd, comprenant la présence du service judiciaire de la gendarmerie, aurait paniqué. Dans un geste désespéré, il se serait alors échappé par la fenêtre, atterrissant sur le balcon de l’étage inférieur avant de prendre la fuite au volant de son véhicule.

Cette intervention faisait suite à une longue surveillance menée par l’épouse, dont les soupçons d’infidélité se sont progressivement confirmés. Après avoir repéré les fréquentes visites de son mari à cette résidence, elle décida de le prendre au piège. L’ayant suivi et s’étant assurée de sa présence dans l’appartement pour la nuit, elle s’est immédiatement rendue au siège de la gendarmerie pour réclamer son interpellation.

«Contraints par le cadre légal qui interdit les interventions domiciliaires entre 21 heures et 6 heures du matin, les enquêteurs ont dû patienter avant d’agir», note Assabah. Ce délai, bien que respectueux de la loi, a sans doute offert au caïd la possibilité de préparer son évasion spectaculaire, déclenchée dès les premiers coups frappés à la porte.

Par Hassan Benadad
Le 27/01/2026 à 20h28

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. People: une épouse dépose une plainte contre l’influenceuse Ghita Osfour pour adultère

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un imam de mosquée arrêté pour adultère

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un ancien du Wydad et du Raja et l’ex-épouse d’un avocat condamnés pour adultère

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: un gendarme devant la justice pour adultère

Articles les plus lus

1
Scandale de Ghar Djebilet: Djelloul Slama, l’expert algérien qui en savait trop, enlevé par le régime
2
Barrages: les retenues dépassent 9 milliards de m³, le taux de remplissage frôle 54%
3
L’Algérie se marginalise
4
Jean-Baptiste Guégan: «la CAN 2025 au Maroc, un tournoi qui rompt avec les vieux récits»
5
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
6
Tribune. Influence: quand une invitation suffit à fabriquer une voix
7
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
8
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
Revues de presse

Voir plus