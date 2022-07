© Copyright : DR

Kiosque360. La chambre criminelle près la cour d’appel de Kénitra vient de rendre son verdict dans l’affaire des violences et des actes de vandalisme au souk hebdomadaire d’Ouled Jelloul à Kénitra. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Toutes les personnes impliquées dans les violences et les actes de vandalisme ayant secoué, en février dernier, le souk hebdomadaire d’Ouled Jelloul à Kénitra, viennent d’être condamnées par la chambre criminelle près la cour d’appel de Kénitra.

Ainsi, les neuf inculpés dans cette affaire ont été condamnés à 45 ans de réclusion criminelle, soit une moyenne de cinq ans de prison ferme pour chaque accusé, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 21 juillet. Ces personnes ont été poursuivies en état de détention pour constitution d’une bande criminelle pour pillage de produits alimentaires et d’autres marchandises en recourant aux actes de violence.

Ce verdict, font savoir les sources du quotidien, était attendu eu égard à la gravité des actes commis par les mis en cause même s’ils avaient nié les faits qui leur étaient reprochés pendant toutes les étapes de l’enquête, préliminaire et approfondie, et pendant les audiences de leur procès. Mais, ajoutent les mêmes sources, les prévenus étaient confrontés aux vidéos enregistrées montrant leur implication dans les actes de vandalisme, des actes de jets de pierres, de pillage et de violences.

Enfin, le quotidien rappelle que les éléments de la brigade de la gendarmerie royale de Kénitra, en collaboration avec les services du commandement régional et de l’état-major de la gendarmerie royale à Rabat, avaient rapidement réussi à identifier et repérer tous les mis en cause dans cette affaire qui avait secoué, le dimanche 20 février 2022, le souk hebdomadaire d’Ouled Jelloul à Kénitra, qui fait partie des plus grands souks de la région du Gharb.

Les accusés étaient au nombre de neuf, dont deux commerçants, précise la même source. Et d’ajouter que le recours aux enregistrements vidéo, largement relayés sur les réseaux sociaux, a permis aux enquêteurs d’arrêter ces individus qui ont incité d’autres à semer le chaos sur les lieux et à commettre des actes de vandalisme et de pillage. Après le verdict de la chambre criminelle de première instance près la cour d’appel de Kénitra, le procès se poursuivra en appel.