Accident de Khouribga: l’USFP exige la comparution au Parlement du ministre du Transport et du directeur de la NARSA

Le tragique accident de Khouribga est le plus grave survenu ces dernières années au Maroc.

L’Union socialiste des forces populaires (USFP) a demandé au président de la Chambre des représentants de convoquer le ministre du Transport et de la logistique et le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière, pour qu’ils s’expliquent sur le tragique accident qui a fait 23 morts et 36 blessés près de Khouribga.

La comparution devant le Parlement du ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, et du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul, a été sollicitée par le groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) dans un courrier adressé au président de la Commission parlementaire des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement. Les socialistes expriment, dans ce courrier dont une copie est parvenue à Le360, leur souhait d’interroger «le ministre et le directeur général de l’agence ainsi que le gouvernement sur leur responsabilité suite aux tragiques accidents mortels de la route» qui surviennent au Maroc. Grave accident de Khouribga: le conducteur de l’autocar placé en garde à vue, selon des sources judiciaires Le groupe socialiste explique que cette démarche s’inscrit dans «le cadre du règlement intérieur de la Chambre des représentants» afin de débattre «des causes et des responsabilités liées au drame (de Khouribga) ainsi que des perspectives relatives à la stratégie nationale de la sécurité routière». Le tragique accident de Khouribga, faut-il le rappeler, est le plus grave survenu ces dernières années au Maroc. Les campagnes de sensibilisation de la NARSA se heurtent toujours à une série d’obstacles qui ne leur permettent pas d’atteindre leurs objectifs: mauvais état des routes, entretien des véhicules, irresponsabilité et incivisme des chauffeurs, insuffisance des mesures coercitives, corruption… Suite à l’accident de Khouribga, le Parquet général de la ville a placé en garde à vue le chauffeur de l’autocar et ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les réelles causes de l’accident.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Khadija Sabbar