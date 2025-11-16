Société

À Oujda, le maire sous pression après le maintien illégal du stationnement payant

Le maire de Oujda, Mohamed El Azzouzi.

Un mois et demi après l’annonce officielle rendant les parkings gratuits dans toute la ville, les automobilistes continuent pourtant de payer leur stationnement. Le vice-président du conseil communal, Nabil Bouarourou, interpelle le maire Mohamed El Azzouzi sur ce qu’il qualifie de «situation illégale», accusant l’ancienne société gestionnaire de poursuivre indûment la collecte des redevances malgré l’expiration de son contrat.

Par Mohammed Chellay
Le 16/11/2025 à 09h00

Dans une correspondance officielle adressée au président du conseil communal d’Oujda, le maire Mohamed El Azzouzi, le vice-président Nabil Bouarourou alerte sur la «situation irrégulière» que connaissent les parkings de la ville. Il affirme que l’ancienne société délégataire continue d’exploiter les emplacements de stationnement malgré la fin du contrat de location qui la liait à la commune.

Bouarourou rappelle que le 26 septembre 2025, la présidence du conseil avait publié une annonce confirmant la gratuité des parkings dans l’ensemble des rues de la ville. La commune s’était alors engagée à installer une signalisation claire en ce sens, tout en avertissant que toute perception illégale de frais exposerait son auteur à des poursuites.

Plus d’un mois et demi plus tard, déplore le vice-président, ces mesures n’ont toujours pas été mises en œuvre. Aucune plaque n’a été installée pour informer les usagers, laissant la société continuer à percevoir des paiements «sans base légale». Une situation qui, selon lui, constitue à la fois une violation de la loi et une atteinte aux principes de transparence et de bonne gestion des deniers publics.

Lire aussi : Oujda: 17 personnes arrêtées, dont quatre fonctionnaires, pour détournement et vol à la fourrière municipale

Bouarourou rappelle que la loi organique 113.14 relative aux collectivités territoriales impose au président du conseil de protéger les biens de la commune et d’en assurer une exploitation conforme à la légalité. Le maintien du recouvrement des frais de stationnement par la société s’apparente, selon lui, à une «collecte illégitime de recettes» et à l’exploitation d’un service public communal au détriment de l’intérêt général.

Le vice-président demande ainsi au maire de prendre plusieurs mesures urgentes: lui communiquer les actions engagées contre la société, initier la récupération financière des montants indûment perçus, installer sans délai les panneaux indiquant la gratuité des parkings et renforcer les contrôles de terrain par les services compétents de la commune. Il appelle également à saisir les instances de contrôle pour examiner les revenus engrangés hors cadre légal par la société.

Bouarourou conclut sa lettre en soulignant que ces démarches sont essentielles pour protéger les droits des citoyens et préserver la crédibilité des décisions de la commune. Il dit attendre désormais la réponse du maire concernant les mesures qui seront prises dans ce dossier.

Par Mohammed Chellay
Le 16/11/2025 à 09h00
#Oujda#Parking#Maroc#loi

