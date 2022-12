© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a, lors de la réunion du comité technique spécialisé de l’UA, tenue dimanche dernier à Addis-Abeba, déjoué la tentative de l’Algérie d’accaparer ce comité. Cet article est une revue de presse tirée des quotidiens Assabah et Al Ahdath Al Maghribia.

La délégation marocaine conduite par le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, a mis en échec la tentative du régime algérien d’accaparer la présidence du comité technique spécialisé (CTS) de l’Union Africaine ( UA) au cours d’une réunion tenue, dimanche dernier, à Addis-Abeba. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 13 décembre, que la junte algérienne a cru que la candidature, il y a deux mois, de l’un ses représentants à la présidence du CTS de la Justice et des affaires juridiques de l’Union africaine allait lui permettre d’occuper facilement ce poste en l’absence d’un candidat solide.

Mais elle a été surprise par la présence d’un candidat marocain qui l’a mise dans tous ses états. Et de crier, comme d’habitude, au complot ourdi par le Maroc, rendu responsable de la pénurie des produits essentiels en Algérie, voire de l’élimination de leur équipe nationale lors d'un match de qualification à la Coupe du monde du Qatar.

Les médiations de plusieurs pays africains, pour trouver une formule consensuelle quant à celui qui présidera le CTS pendant la mandature actuelle, ont échoué? Ce qui les a poussés à reporter son élection à une date ultérieure. Le quotidien Assabah, qui traite le même sujet, souligne que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a demandé «le renvoi du projet du protocole de la charte africaine des droits de l’Homme et de la question de la nationalité en Afrique vers le comité technique spécialisé, pour l’examiner à nouveau». Le ministre a critiqué ce projet qu’il estime entaché de failles juridiques. Il a ainsi insisté sur le renvoi de ce texte au comité de l’immigration et des affaires des réfugiés, pour qu’il soit amélioré et complété.