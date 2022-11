© Copyright : DR

En ce 29 novembre 2022, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a adressé un message à Cheikh Niang, le président du Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, ainsi qu'à l'ensemble des membres de ce comité.

Voici le texte intégral du Message royal.

«Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Excellence, Monsieur Cheikh Niang, Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien,

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Il Nous plaît, à l’occasion de la Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien, de vous adresser Nos sincères remerciements. Nous exprimons Notre considération pour les efforts que vous déployez avec constance afin que triomphent les droits imprescriptibles et légitimes de la Palestine et sa Cause juste.

C’est l’occasion pour Nous de réitérer notre soutien constant et clair à la juste Cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien, au premier chef desquels le droit à l’établissement de son Etat indépendant ayant Jérusalem-Est pour capitale, et vivant côte à côte avec l’Etat d’Israël, dans la paix et la sécurité.

Mesdames, Messieurs,

Il est avéré que la communauté internationale et ses institutions se trouvent aujourd’hui brutalement confrontées à une série de crises qui les interpellent vivement et accaparent leur attention. Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que le règlement de la question palestinienne, au demeurant la plus ancienne de toutes, constitue la clé de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Pour gagner ce pari, il est nécessaire de déployer des efforts intenses afin que la logique de paix et de coopération et la volonté de bâtir un espace convivial et prospère pour les peuples de la région l’emportent sur l’antagonisme et la conflictualité.

Par ailleurs, Nous soulignons une fois de plus que le blocage du processus politique entre Israéliens et Palestiniens ne rend pas service à la paix que Nous souhaitons voir régner dans la région. Dans le même temps, Nous encourageons tout signe positif et toute initiative louable, susceptibles de rétablir le climat de confiance et de favoriser l’amorce de négociations responsables dont l’issue serait un règlement juste, global et durable de la question palestinienne, conformément aux décisions de la légalité internationale et sur la base de la solution réaliste à deux Etats.

Nous sommes également persuadé que les initiatives en faveur du bien-être et de la prospérité dans la région, pour importantes qu’elles sont, ne suffiront pas, tant que persistera ce conflit tenace qui hypothèque l’avenir des générations montantes.

L’absence de toute perspective politique au dénouement de la question palestinienne, ainsi que les initiatives unilatérales qui anéantissent tout espoir de paix confortent les factions radicales qui profanent avec obstination ce qui est sacré et exhortent à la haine et à la violence. De différend fondamentalement politique, ce conflit risque de se transformer en une véritable confrontation religieuse, aux conséquences potentiellement calamiteuses pour l’ensemble de la région.

Mesdames, Messieurs,

Les peuples arabes et musulmans réservent une place particulière dans leurs cœurs à la ville sainte d’Al-Qods, en considération de sa valeur symbolique, tant spirituelle que religieuse. Son devenir est une question de statut final qui doit être réglée dans le cadre de négociations directes.

Assumant la responsabilité qui Nous incombe en qualité de Président du Comité Al-Qods qui relève de l’Organisation de la Coopération islamique, Nous appelons à la préservation du statut juridique, culturel et spirituel de la Ville Sainte. Patrimoine commun de l’humanité, la Cité sacrée a toujours été la terre de rencontre des adeptes des trois religions monothéistes. Elle incarne aussi un symbole fort de l’idéal de coexistence pacifique qui les unit.

Sous Notre égide, l’Agence Bait Mal Al-Qods est engagée dans la réalisation de projets concrets qui bénéficient à nos frères maqdissis dans des domaines comme l’habitat, la santé, l’éducation et les services sociaux. Son œuvre est destinée fondamentalement à préserver l’identité culturelle de la Ville Sainte, à améliorer les conditions de vie de sa population et à appuyer sa résistance.

Mesdames, Messieurs,

Reflet d’un engagement sincère et immuable, l’action du Royaume du Maroc en faveur de la question palestinienne se traduit sur le terrain par des mesures concrètes qui emportent l’agrément et l’adhésion sans réserve des dirigeants et du peuple de Palestine. Aussi, Notre souhait est que cette question juste soit maintenue à l’écart des surenchères oiseuses et des calculs étriqués qui ne peuvent que lui être préjudiciables.

Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour appeler les acteurs palestiniens à faire corps les uns avec les autres pour que se mettent en place des institutions nationales fortes, sous le commandement de Notre Frère, Son Excellence Mahmoud Abbas, Président de l’Etat de Palestine. Le peuple palestinien frère accédera ainsi à la liberté, à l’indépendance et à la vie digne auxquelles il aspire.

Pour conclure, Nous saluons encore une fois les efforts sincères que votre honorable comité déploie afin que le monde garde constamment à l’esprit l’importance et la nécessité de trouver une solution juste et définitive à la question palestinienne, conformément aux résolutions de la légalité internationale.

Que Dieu guide vos pas et vous accorde plein succès dans votre entreprise.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh.»