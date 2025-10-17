Sahara. Le Malawi réaffirme son soutien constant à l’intégrité territoriale du Royaume

Cette position a été exprimée par le nouveau ministre malawite des Affaires étrangères, George Thapatula Chaponda (MP), lors d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Chaponda a aussi salué «le consensus international croissant» et l’élan impulsé par le roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie présenté par le Royaume.

Dans ce sens, il a réaffirmé le soutien de la République du Malawi à ce plan, le qualifiant de «seule solution crédible et réaliste» pour résoudre ce différend.

Le chef de la diplomatie malawite a, par ailleurs, salué les efforts des Nations Unies, cadre exclusif pour parvenir à une solution.

Les deux ministres ont saisi cet échange pour réitérer leur détermination à donner un élan stratégique à la coopération multisectorielle entre les deux pays, s’appuyant sur les représentations diplomatiques déjà établies, dont le Consulat général du Malawi à Laâyoune, opérationnel depuis décembre 2023. Cette dynamique aspire à aligner la relation bilatérale sur les aspirations des deux Chefs d’État.