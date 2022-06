Des éléments des drapeaux du Maroc et d'Antigua-et-Barbuda (Photomontage).

Antigua-et-Barbuda a réaffirmé, devant les membres du Comité des 24 (C24) de l'ONU, son soutien au plan d'autonomie comme étant la «solution de compromis» pour résoudre le différend autour du Sahara marocain.

Le plan présenté par le Maroc en 2007 «est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU», a souligné le représentant d'Antigua-et-Barbuda, lors de la réunion annuelle du C24 à New York.

Il a également indiqué que son pays soutient le processus politique mené sous l’égide exclusive de l’ONU, soulignant l’importance d’un engagement solide de la part des parties pour parvenir à une solution politique pragmatique et durable, basée sur le compromis.

Le diplomate a, dans ce sens, appelé l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le «polisario», à participer activement, et de bonne foi, au processus des tables-rondes, «la seule voie pacifique pour parvenir à un dénouement heureux» du différend régional autour du Sahara.

Se félicitant de la première tournée que l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, a effectuée dans la région, il a fait savoir que son pays continuera à soutenir l’émissaire onusien en vue de reprendre ce processus et de capitaliser sur le progrès réalisé par son prédécesseur, Horst Kohler.

Par la même occasion, le diplomate a salué le respect par le Maroc du cessez-le-feu, tout en appelant les autres parties à faire de même et de retourner à la table des négociations pour aboutir à une solution pacifique dans l’intérêt de la stabilité et de la sécurité de la région.