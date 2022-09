© Copyright : DR

Kiosque360. Le procès du dirigeant islamiste Hamieddine reprend ce mardi à la Cour d’appel de Fès, qui donnera la parole au procureur général pour prononcer son réquisitoire avant de passer à la plaidoirie de la défense. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le procès du dirigeant du PJD, Abdelali Hamieddine, poursuivi pour «complicité d’homicide volontaire» dans l’assassinat, en 1993, de l’étudiant Benaïssa Aït El Jid, reprend ce mardi 20 septembre à la Cour d’appel de Fès. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 20 septembre, que la Cour devra statuer sur la récusation, présentée par la défense de l’accusé, du témoignage d’El Khammar Hadioui. Un témoignage qui a été déterminant dans la décision du juge d’instruction de déférer l’accusé devant la première Chambre criminelle de la Cour d’appel de Fès. Le magistrat avait alors clôturé l’instruction détaillée au cours de laquelle il avait organisé une confrontation entre l’accusé Hamieddine et le témoin Hadioui.

Au cours de l’audience n°16, la Cour a longuement interrogé l’accusé et auditionné le témoin sur ces faits qui remontent au 25 février 1993. Ce jour-là, des individus, parmi lesquels se trouvait l’islamiste Abdelali Hamieddine, avaient violemment agressé l’étudiant Aït El Jid avant de l’immobiliser et lui cogner la tête contre le bord d’un trottoir. Le témoin Hadioui a déclaré à la Cour que c’est Hamieddine qui avait neutralisé la victime en mettant son pied sur son cou, avant qu’elle ne soit lynchée par les autres agresseurs.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que, au cours de l’audience de ce mardi 20 septembre, la Cour rendra sa décision sur la requête de la défense relative à la récusation du témoignage d’EL Khammar Hadioui. La Cour donnera, par la suite, la parole au procureur général du Roi qui prononcera son réquisitoire avant de passer aux plaidoiries de la défense et des parties civiles. A la veille de la tenue de cette 17 ème audience, la famille d’Aït El Jid a publié un communiqué dans lequel elle réclame toute la vérité sur cette affaire et la sanction de toutes les personnes impliquées dans ce meurtre prémédité.

Et la famille de la victime de préciser le contexte dans lequel leur proche a été assassiné: «L’appartenance d’Aït El Jid à la faction étudiante d’obédience progressiste-marxiste et son combat pour les principes de la démocratie et le respect des droits de l’Homme ont été derrière son assassinat par l’obscurantisme islamiste». Le communiqué souligne, par ailleurs, que Abdelali Hamieddine, qui adhérait au mouvement de la Réforme et du Renouveau, est fortement impliqué dans le meurtre d’Aït El Jid. D’ailleurs, la famille dénonce les tentatives de pression exercées sur la justice par le mouvement idéologique et politique (PJD, ndlr) auquel appartient Hamieddine.