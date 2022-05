© Copyright : Youssef El Hafre - MAP

Kiosque360. En réponse à une question parlementaire, la ministre déléguée de la Transition numérique et de la Réforme administrative a annoncé la suppression de plus de 800 procédures qui n’avaient aucune base juridique. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

C’est certainement une bonne nouvelle, à la fois pour les citoyens et pour les entreprises. Le gouvernement a enfin décidé de prendre au sérieux la problématique des procédures administratives qui, pour certaines, ne sont là que pour rendre la vie plus dure. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Ghita Mezzour, ministre déléguée de la Transition numérique et de la réforme administrative.

Comme le rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 11 mai, la ministre a ainsi indiqué que le gouvernement avait décidé de supprimer quelque 800 procédures administratives, pour motif que celles-ci ne s'appuyaient sur aucune référence réglementaire. Cette annonce a été faite en réponse à une question orale posée à la ministre par le groupement socialiste à la première Chambre.

La responsable a ajouté que son département avait répertorié et examiné 3.832 procédures administratives inscrites dans le domaine des prérogatives des administrations publiques. Cette initiative s’inscrivait dans le cadre des mesures prises par le ministère pour la mise en oeuvre de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives. Sur ces 3.832 procédures passées au crible, 2.700 sont publiées sur le site idarati.ma et 800 identifiées comme n’ayant aucune base réglementaire. D’après Ghita Mezzour, cette suppression est un pas de plus vers une plus grande transparence dans les démarches administratives et juridiques au Maroc.

Par ailleurs, ajoute Al Akhbar, la ministre a également expliqué, lors de son intervention, que l'Agence de Développement du Digital avait développé des applications bénéficiant à plus de 2.000 établissements administratifs. Elle a aussi tenu à mettre en avant l'intérêt accordé par son département à la formation dans ce domaine, à travers un programme visant à former plus de 10.000 fonctionnaires sur le plan national.