Face au tollé suscité par une émission de télévision de TV 2 NEWS, qui a comparé la complicité des joueurs de l’équipe nationale avec leurs mères à celle des primates, la chaîne danoise présente ses plus plates excuses et admet une erreur et une offense inadmissible.

Le geste a au moins le mérite de rassurer quant au sérieux qui prime dans un pays comme le Danemark qui bénéficie d’un crédit de sympathie et de respect rarement égalé auprès des Marocains. Suite aux propos inqualifiables tenus lors d’une émission de télévision de la chaîne semi-publique danoise TV 2 NEWS, établissant un ignoble parallèle entre la réaction des Lions de l’Atlas après leur série de victoires en Coupe du monde et qui couraient à chaque fois enlacer leurs mères, à celle des primates, la chaîne a réagi. En formulant des excuses franches et honnêtes.

Dans un communiqué relayé par l’ambassade du Danemark au Maroc, TV 2 dit d’emblée s'excuser «pour le commentaire inapproprié et offensant d'un animateur». Il s’agit, précise la chaîne, de Christian Høgh Andersen qui «dans une tentative malheureuse d'être drôle, établit (le 12 décembre, Ndlr) une transition entre deux sujets distincts (les performances du Maroc et un autre sujet sur les animaux, Ndlr) avec comme point de jonction le fait de rester ensemble en famille». On ne peut pas dire que ce soit réussi.

«Involontairement, cela devient une comparaison entre l'équipe nationale de football du Maroc et leurs familles, et une photo d'une famille de singes que l'hôte Søren Lippert présentait pour amorcer le sujet suivant», lit-on. TV 2 NEWS et Christian Høgh Andersen tiennent à s'en excuser profondément, indique-t-on plus loin dans ce communiqué.

Rédactrice en chef de TV 2 NEWS, Anne Mette Svane, consent pour sa part que le commentaire ayant servi de «transition» est à la fois faux et offensant et que la chaîne s’en dissocie. «C'était une erreur manifeste. Nous nous en excusons et nous en tiendrons compte dans notre travail à TV 2 NEWS», déclare-t-elle.

Le communiqué de la chaîne danoise TV 2 NEWS après l'offense commise contre les Lions de l'Atlas.

Christian Høgh Andersen, auteur de l’offense, s’est lui aussi confondu en excuses. «Je suis vraiment désolé d'avoir fait une comparaison complètement erronée. Cela n'a jamais été mon intention, mais c'est à la fois faux et offensant, et je tiens à m'en excuser», a-t-il déclaré.

Commentant ce regrettable incident (et c’est peu dire), l’ambassade danoise revient sur les relations séculaires entre deux grands royaumes. «Les relations entre le Danemark et le Maroc et les échanges culturels et humains datent de plus de 4 siècles et continuent de se renforcer», écrit l’ambassade sur son compte Twitter.

1/4 Les relations entre le #Danemark et le #Maroc et les échanges culturels et humains datent de plus de 4 siècles et continuent de se renforcer pic.twitter.com/jnEEkD2LQI — #الدنمارك ف#المغرب Denmark in #Morocco (@DKinMorocco) December 17, 2022

«De temps en temps des nuages traversent le ciel, mais la compréhension et le respect entre nos deux peuples rétablissement la normale», temporise la représentation diplomatique danoise. Encore heureux, serait-on tenté de répondre.