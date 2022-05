Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, a annoncé deux initiatives pour soutenir la sécurité hydrique du pays, devant le Parlement, lundi 23 mai 2022.

De passage, ce lundi 23 mai 2022, devant les députés, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a fait deux annonces concernant la sécurité hydrique du Royaume: la création de sociétés régionales pour gérer l'approvisionnement en eau potable dans le monde rural et la mise au point d'une nouvelle stratégie de sécurité hydrique.

Nizar Baraka a annoncé ce lundi au Parlement la création de sociétés multi-services chargées d’assurer l’approvisionnement en eau potable du monde rural.

Il a ainsi précisé que son département a décidé de créer «des sociétés régionales multi-services pour élargir les connexions individuelles dans les douars et les villages et pour traiter les eaux usées dans le monde rural». Des partenariats en ce sens ont déjà été conclus à Ouarzazate et Berrechid.

L’autre initiative, a-t-il expliqué lors de la séance des questions orales de la Chambre des représentants, a trait à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de sécurité hydrique s’étalant jusqu’en 2050. «Nous préparons ce plan pour le présenter au roi Mohammed VI dans le cadre du Conseil national supérieur de l’eau», a déclaré le ministre en réponse à de nombreuses questions des députés, soucieux de la problématique de l’eau.

En ce qui concerne la gestion de la crise actuelle de l’eau potable, le ministre a rappelé avoir mis au point un programme d’urgence pour les bassins souffrant du stress hydrique, en particulier dans le monde rural et les douars qui ont besoin d’une durabilité d’approvisionnement. Ce service est assuré actuellement à travers les camions citernes et le creusement de puits, ainsi que par le biais des unités de dessalement de l’eau de mer.

Par ailleurs, en vue d’assurer l’approvisionnement en eau tant potable que d’irrigation, le ministère, selon Nizar Baraka, par ailleurs chef du parti de l’Istiqlal (majorité), a accordé la priorité à la construction de nouveaux barrages (16 en cours de construction et 24 à l’horizon 2023).

L'autre priorité sur laquelle Nizar Baraka se penche actuellement, est liée à la nécessité du traitement des eaux usées dans une large dimension. «Actuellement, nous ne traitons que 70 millions de mètres cubes d’eaux usées assainies alors que la capacité peut aller jusqu’à 700 millions de mètres cubes», a-t-il détaillé.

Pour le ministre, il est également important de protéger les nappes souterraines afin d’éviter leur surexploitation. Il a également mis en exergue la nécessité de trouver des solutions au gaspillage de l'eau.