VidéoLe brillant parcours du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 consacre la puissance régionale du Royaume dans tous les domaines, estime le politologue Mohamed Tajeddine Houssaini.

«La qualification du Maroc pour les demi-finales (de la Coupe du monde 2022, Ndlr) est un succès jamais réalisé dans l’histoire des pays africains et arabes. Ce brillant parcours a consolidé l’union du peuple autour de sa patrie et de son Roi», a observé Tajeddine Houssaini, professeur de droit international à l’Université Mohammed V de Rabat, dans un entretien avec Le360.

La communion était tellement forte «qu’elle s’est illustrée par le port par les Marocains du drapeau national et des portraits du Souverain partout où ils étaient, dans les rues, les cafés, les maisons, ici au Maroc et à l’étranger», a-t-il noté, avant de rappeler les différentes vidéos qui ont circulé dans les Etats arabes avec pour devise, glorieuse à l’égard du Maroc: «Une seule nation, un seul rêve».

Selon Tajeddine Houssaini, le Maroc, à travers son football et son processus de développement, a montré au monde qu’il constituait «une puissance régionale incontestée. Et il le deviendra davantage», a-t-il assuré, notamment dans les domaines du tourisme, de l’industrie et de l’économie.

En 2023, le tourisme connaîtra un bond de 10%, car de nombreux pays ont commencé à s’intéresser plus encore à l’offre touristique marocaine, d’après ce chercheur qui suggère au gouvernement de vulgariser et de développer «la diplomatie du sport» à travers, entre autres mesures, la création généralisée d’Académies de football dans tout le pays. «La diplomatie du football va, en outre, influer positivement sur la cause nationale et sur la marocanité du Sahara», a souligné le politologue.

«Désormais, la cause du Maroc sera plus écoutée et plus perceptible auprès de nombreux pays», plaçant à la marge de l’histoire les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, a commenté cet expert en géopolitique avant de dénoncer le régime des caporaux algériens.

«La fraternité entre les deux peuples marocain et algérien reste solide en dépit des agissements néfastes et hostiles du régime d’Alger à l’égard du Royaume du Maroc. Mais, il faut savoir que dans l’histoire, il y a des pays qui sont couronnés, comme c’est le cas du Maroc, et il y a ceux qui sont jetés dans la poubelle de l’histoire», a conclu Mohamed Tajeddine Houssaini.