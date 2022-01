© Copyright : DR

Kiosque360. La maire de Marrakech Fatima-Zahra Mansouri et le wali de la région, Karim Kassi-Lahlou, se livrent une bataille à distance sur le sort qui sera réservé au stade de football El Harti. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Massae.

Le sort du terrain El Harti à Marrakech est au cœur d’un conflit qui oppose la maire, Fatima Zahra Mansouri, au wali de la région, Karim Kassi Lahlou. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du vendredi 7 janvier, que la présidente du conseil communal joue contre la montre pour ouvrir ce stade de football à l’équipe fanion de la ville, le KACM.

D’autant plus que Mansouri avait promis, lors de sa dernière campagne électorale, que le stade serait rouvert et qu’elle s’engageait à renflouer les caisses du club pour le sortir de sa crise financière. Une promesse qui va l’encontre de la teneur d’une lettre adressée par le wali de la région à la direction du club dans laquelle il l’informe qu’il n’autorisera pas le KACM à évoluer sur ce terrain.

Le wali justifie ce refus par le fait que ce stade se trouve dans une zone touristique entourée par des bâtiments administratifs, économiques, éducatifs et hôteliers. L’affrontement à distance entre les deux responsables de la ville fait suite à la visite d’inspection effectuée, mardi dernier, dans ce stade par une commission mixte composée des représentants de la région, de la sûreté et du conseil communal. Cette commission devrait présenter un rapport au ministère de l’Intérieur pour qu’une décision définitive soit prise, dans les prochains jours, sur l’ouverture ou non de ce stade.

Le quotidien Al Massae rapporte qu’un budget conséquent a été alloué à la rénovation de ce stade fermé pendant plusieurs années. Le député du PAM, Tariq Khennich, avait d’ailleurs adressé une question orale au ministre de l’Éducation et des sports, Chakib Benmoussa, l’interrogeant sur le sort qui sera réservé au terrain El Harti après avoir été fermé, pour réfection, pendant des années.

Il faut rappeler que le club phare de la ville, le KACM, qui a rétrogradé en deuxième division pro, connait une crise aiguë aussi bien sur le plan financier qu’en matière de résultats. En effet, à l’issue des matchs aller, l’équipe caracole à la dernière place du classement avec seulement quatre points dans son escarcelle et aucune victoire. A moins de glaner dix victoires lors des matchs retour, le KACM va tout droit vers une descente aux enfers dans la division des amateurs.