Maria Antonia Trujillo, ancienne ministre espagnole: «pourquoi j’ai choisi de m’installer au Maroc»

Maria Antonia Trujillo, ancienne ministre espagnole du Logement sous le gouvernement Zapatero, a choisi de s’installer au Maroc.

© Copyright : Said Kadry / Le360

Ancienne ministre espagnole du Logement sous le gouvernement Zapatero, Maria Antonia Trujillo revient dans cette déclaration pour Le360 sur son choix de s’installer à Larache et témoigne de sa passion pour le Royaume et de sa joie du rétablissement des relations entre le Maroc et l’Espagne.

Elle a été ministre du Logement en Espagne, sous le gouvernement Zapatero, mais depuis, c’est pour le Maroc que le cœur de Maria Antonia Trujillo bat. Au point qu’elle a choisi de s’y installer. Rencontrée à l’annexe de l’Université Abdelmalek Saâdi à Larache, où elle mène des projets de coopération universitaire entre le Maroc et l’Espagne, l'ex-ministre a fait part de sa véritable passion pour le Royaume. «Ce pays nous a tellement donné quand nous avons décidé de nous y installer. Je travaille dans le domaine de la coopération culturelle et universitaire, notamment avec cette université qui nous accueille aujourd’hui et j’en éprouve une joie immense», a-t-elle confié. Ancien ministre espagnol de la Défense: «accuser le Maroc d’espionnage sur Sanchez est totalement irresponsable» Ravie du rétablissement des relations entre les deux pays et du soutien irréversible de l’Espagne à la proposition d’autonomie faite par le Maroc pour un règlement définitif du différend sur le Sahara, à laquelle elle adhère depuis fort longtemps, Maria Antonia Trujillo plaide pour davantage de coopération entre les deux royaumes. «Il faut saisir cette chance et avancer pour que les liens entre les deux pays soient plus solides. Nous sommes deux pays frères et je suis fière d’être au Maroc, de ce pays, de ses institutions et de son peuple. Je suis également fière du travail en cours entre nos deux nations», t-elle ainsi témoigné.

Par Said Kadry