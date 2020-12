© Copyright : DR

Kiosque360. Favoritisme, clientélisme, mauvaise gestion des affaires publiques… La Chambre des représentants a été le théâtre d’une joute verbale entre le ministre PJD de l’Equipement, Abdelkader Amara, et l’ancien ministre Lahcen Haddad, élu de l’Istiqlal.

La Chambre des représentants a été le théâtre d'échanges de graves accusations entre des ministres des deux gouvernements dirigés depuis 2011 par les islamistes. Au menu, l’exploitation des marchés publics, les parties qui en ont bénéficié, le favoritisme et le clientélisme dans la gestion des affaires publiques et l’exploitation de la situation actuelle pour la mise en oeuvre de certains projets, en vue de drainer les voix des électeurs dans le cadre d’une campagne électorale prématurée.

Dans sa livraison du 9 décembre, le quotidien Assabah rapporte que cet échange virulent a eu lieu lors de la session des questions orales durant la séance plénière hebdomadaire du lundi 7 décembre. Au coeur de l’échange, le groupe parlementaire de l’Istiqlal avec, à sa tête, l’ancien ministre Lahcen Haddad du gouvernement Benkirane d’un côté et, de l'autre, l’actuel ministre de l’Equipement et du transport, Abdelkader Amara, et le groupe parlementaire du parti de la Justice et du développement (PJD). Résultat: suspension de la session pendant plusieurs minutes, interruption de l’intervention du ministre et retrait du groupe istiqlalien.

A l'origine de cette confrontation, le groupe parlementaire du parti de l’Istiqlal. Menés par l’ancien ministre Lahcen Haddad, les élus du parti de la Balance ont accusé les gouvernements Benkirane et El Othmani de favoritisme, de clientélisme, de manipulation des contrats et de manque d’efficacité. Selon les députés de la formation d’opposition, les zones frontalières orientales souffrent toujours d’un isolement complet, tandis que le découpage de l’isolement du monde rural s’est transformé en programme clientéliste. Le groupe parlementaire accuse, en outre, les deux gouvernements de mettre en œuvre des projets à des fins électorales, en vue du prochain scrutin.

La réaction d’Abdelkader Amara, elle, ne s’est pas fait attendre. En validant les propos sur le favoritisme et le clientélisme formulés par le groupe parlementaire de l’Istiqlal, le ministre PJD de l’Equipement a tenu à "corriger" la période durant laquelle ces comportements étaient légion. D’après lui, ces agissements remontent à la période entre 2007 et 2011, et donc au gouvernement dirigé par l’Istiqlal et son secrétaire général de l’époque, Abbas El Fassi. Le ministre estampillé PJD va même jusqu’à dire que les gouvernements Benkirane et El Othmani ont mis fin à ces comportements.



Ce qui n’a pas manqué de faire réagir les élus du parti de la Balance. En s’adressant au président de la séance plénière, Lahcen Haddad a fustigé les déclarations du ministre, affirmant qu’il ne "comprenait pas le discours du ministre". Pour le député de l’Istiqlal, c’est comme si "le ministre contrôlait l’action parlementaire et non l’inverse". Et Abdelkader Amara de renchérir : "Vous étiez ministre dans le gouvernement et vous êtes témoin, où est donc l’intégrité intellectuelle? Vous auriez dû arrêter l’élu parlementaire à l’origine de fausses accusations".