Le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi di Maio.

Le Maroc est un pays "stratégique" pour l'Italie dans la région méditerranéenne, non seulement au niveau national mais aussi au niveau européen, car il jouit de la stabilité politique et offre des perspectives de croissance économique favorables.

Le Maroc, d'un point de vue économique et commercial, offre, grâce à ses "atouts uniques", de nombreuses opportunités d'investissement pour les entreprises, affirme le département des affaires étrangères italien sur son site Internet dédié aux marchés extérieurs, relevant que l'économie du Royaume se caractérise par un haut niveau d'ouverture au commerce international, et que le Maroc dispose également d'infrastructures conformes aux normes internationales.

Il fait observer que le Royaume consolide sa position de porte d'entrée vers le continent africain, en ce sens que le Royaume est notamment présent en Afrique subsaharienne à travers des investissements directs.

Dans le rapport Doing Business 2020, le Maroc a occupé la 53e place au classement mondial, avec un bond de sept places par rapport à l'année précédente, rappelle le ministère italien, précisant que le Royaume se maintient à la troisième position en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. De même, poursuit la même source, le climat des affaires et le niveau d'ouverture économique sont positifs, tant en termes d'investissement que de commerce.

Quant aux échanges Maroc-Italie, ils ont connu une croissance continue ces dernières années. Au cours de la période janvier-août 2019, l'Italie s'est classée cinquième parmi les partenaires commerciaux du Maroc: L'Italie est le cinquième fournisseur (5,3%) du Royaume et le cinquième client (4,2%).

Au cours des huit premiers mois de 2019, les exportations sont restées pratiquement inchangées par rapport à la même période en 2018 avec une valeur de plus de 1,4 milliard d'euros.

En revanche, fait constater le ministère italien, les importations ont enregistré une croissance de 5,2% pour une valeur de 786 millions d'euros.

Au cours de la même période, les principaux produits exportés de l'Italie vers le Maroc étaient les produits dérivés du pétrole (15%), les machines (9,7%), les tissus (5,9%), et autres machines à usage général (5,7%).

D'après la même source, les voitures dominent les importations italiennes en provenance du Maroc avec 34,2% du total des importations, suivies des produits de la pêche (20,9%), des pièces et accessoires pour véhicules et pour moteurs (14,5%) et des vêtements (8,2%).