© Copyright : DR

Kiosque360. Les forces spéciales marocaines et espagnoles ont mené une opération conjointe et simultanée à Chtouka Ait Baha, au Maroc, et à Almeria, en Espagne, où ils ont interpellé des membres d’une cellule terroriste. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les autorités espagnoles ont confirmé l’interpellation de deux individus, suspectés d’être affiliés à l’organisation terroriste Daech, dans la province d’Almeria où la communauté marocaine est assez nombreuse. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 12 janvier, que cette opération a été menée de manière coordonnée entre le Maroc et l’Espagne. Ce qui a permis de démanteler une cellule terroriste composée de trois individus qui s’activaient dans les deux pays. Selon les premiers éléments de l'enquête, les services de la DGST surveillaient, depuis quelque temps, les mouvements suspects d’un individu résidant à Chtouka Ait Baha.

Cette surveillance a permis de découvrir que le prévenu entretenait des contacts avec des individus en Espagne et en Syrie, ainsi que dans d’autres pays pris dans des conflits armés. Le mis en cause, qui échangeait avec ses compères des lettres et des messages via internet, a pu attirer et embrigader des individus de son entourage, que ce soit au Maroc ou à l’étranger. Les investigations des services de sécurité marocains ont permis d’identifier les deux individus vivant en Espagne et considérés comme les cerveaux de cette cellule terroriste. Leur mission était de faire la promotion de l’organisation terroriste Daech et de recruter un maximum de volontaires dans le but de les envoyer, à partir de l’Espagne, vers les zones de conflits, notamment en Syrie et en Irak, via la Turquie.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le BCIJ (Bureau central d’investigations judiciaires) a réussi à résoudre l’énigme de ce réseau en coordination avec les services de sécurité espagnols. C’est ainsi que les forces spéciales des deux pays ont mené une opération conjointe et simultanée à Chtouka Ait Baha, au Maroc, et dans la province d’Almeria, en Espagne. Les perquisitions effectuées dans le domicile des deux suspects ont permis de saisir plusieurs documents et équipements utilisés dans la diffusion et la promotion des idées de Daech, ainsi que des correspondances échangées avec des individus vivant en Espagne et dans d’autres pays. Selon le BCIJ, les trois mis en cause étaient disposés à s’impliquer dans des opérations terroristes, après avoir échoué à rejoindre les fiefs de l’organisation terroriste dans la région du Sahel, où ils ont tissé des liens avec des combattants chargés de recruter des volontaires.

Les perquisitions effectuées dans la maison du suspect arrêté à Chtouka Ait Baha ont permis de saisir des équipements, des supports numériques, une cagoule, une pièce métallique tranchante et des manuscrits faisant l‘apologie de Daech. Il faut rappeler que la coordination sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme est considérée comme exemplaire au niveau mondial. Une coopération qui n’a pas été interrompue pendant la période de crise diplomatique entre les deux pays et qui s’est renforcée après son dénouement. Il est de notoriété publique que les services de sécurité marocains surveillaient, depuis longtemps, les réseaux terroristes à l’étranger, et particulièrement ceux qui profitaient de la situation en Espagne pour faire la promotion des organisations terroristes et exploiter la jeunesse marocaine résidant dans ce pays.