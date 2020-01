© Copyright : DR

Kiosque360. Les Marocains ont vivement réagi aux agissements indignes d’une poignée d’égarés qui ont porté atteinte aux symboles de la Nation à Betz. Lesdits séparatistes du Rif sont menés et financés par le narcotrafiquant Saïd Chaou, qui fait l’objet d’un avis de recherche international.

Un groupe de séparatistes qui prétend être originaire du Rif s’est rassemblé dimanche 19 janvier à Betz, en France, pour porter atteinte, une fois encore, aux symboles de la Nation. Ces égarés sont dirigés par des individus adhérant à diverses organisations qui s’activent à l’étranger, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Dès que les photos de ce sit-in ont été publiées, la page du séparatiste rifain «Yuba El Ghadioui», de son vrai nom Mohamed El Ghadioui, a été submergée par un flot de condamnations émanant de différentes catégories de la population vivant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc. Ecœurés par ces outrages, les internautes marocains n’ont pas mâché leurs mots et ont traité ce mercenaire et ses sbires de «traitres désireux de vendre leur pays en contrepartie de l’argent provenant de plusieurs sources obscures, notamment du trafic de drogue».

Les Rifains ont vigoureusement condamné les agissements indignes de ces mercenaires qui ont brûlé le drapeau national et ont piétiné des portraits du roi Mohammed VI et du défunt roi Hassan II. Selon certaines sources, cette manifestation a été financée par le dénommé Saïd Chaou, un narcotrafiquant qui fait l’objet d’un avis de recherche international depuis des années. Le mis en cause serait impliqué dans plusieurs crimes où s’entremêlent blanchiment d’argent, trafic de stupéfiants, assassinats et règlements de comptes entre barons de la drogue s’activant entre la région d’Al Hoceima et certains pays européens.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 21 janvier, que Saïd Chaou et ses acolytes cherchent à provoquer la sédition en appelant à l’indépendance de la région du Rif. Pour ce faire, le mercenaire de l’agitation a engagé un groupe d’égarés mené par «Yuba El Ghadioui» pour s’attaquer au Maroc sur plusieurs fronts. Outre l’organisation de sit-in dans plusieurs villes européennes où ils entonnent les slogans de la «république du Rif», ces agitateurs essayent de décrédibiliser la justice marocaine qui ne cesse de dévoiler les affaires criminelles dans lesquelles ils sont impliqués.

Cette nouvelle manifestation à caractère séparatiste vise à battre les cartes de la politique et du trafic de stupéfiants afin d’acheminer la drogue vers l’Europe en toute sécurité. Il faut rappeler que le rassemblement de Betz est le deuxième du genre après celui organisé le 26 octobre dernier, à Paris, où avait été brûlé le drapeau national. Un acte inqualifiable qui avait provoqué de vastes et vives réactions de colère des Marocains à travers le monde.