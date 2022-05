© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Le Parlement d’Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL), réuni en session extraordinaire à Rabat, a décerné ce jeudi 19 mai 2022, au roi Mohammed VI, le prix Esquipulas de la paix, une haute distinction qui récompense le Souverain pour ses actions en faveur de «la paix entre les peuples».

Cette distinction a été remise aux présidents de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, par le président de l’Assemblée législative du Salvador, Ernesto Alfredo Castro Aldana, également président la 26e session extraordinaire du FOPREL.

Réunie au siège du Parlement marocain, en présence des députés et des conseillers parlementaires du Maroc, cette session extraordinaire du FOPREL a adopté, à l’unanimité, une résolution qui souligne que l’attribution du prix Esquipulas intervient en signe «d’hommage et de considération à la sagesse et au courage du Roi qui porte haut l’intérêt général, pour rejeter les divergences et œuvrer constamment pour réaliser la paix entre les peuples».

Le FOBREL est composé des présidents des Parlements du Guatemala, de Belize, du Salvador, du Honduras, du Nicaragua, du Costa Rica, du Panama, de la République dominicaine, du Mexique et de Porto Rico.

Le prix est baptisé du nom de la ville guatémaltèque d’Esquipulas qui a abrité la signature par cinq pays d’Amérique centrale (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica) d’une Déclaration (1986), puis des Accords de paix (1987) ayant marqué le début de la marche vers la paix dans cette région.

Lors de cette 26e session extraordinaire du FOPREL qui se tient du 19 au 21 mai 2022 sous le thème de la coopération Sud-Sud, Rachid Talbi Alami et Enaam Miyara ont salué cette organisation pour l’octroi du prix Esquipulas de la paix au Souverain et pour son soutien ferme à l’intégrité territoriale du Maroc.

Les participants à cette session du FOBREL débattront à Rabat de la question de la migration et du développement des énergies renouvelables considérées comme une «source alternative aux énergies fossiles».