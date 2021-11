© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre de son accompagnement des collectivités locales pour rendre leurs actions plus efficaces, le ministère de l’Intérieur lance un vaste chantier de formation des élus. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Lorsque le niveau d’études des élus est évoqué, cela fait souvent polémique. En effet, beaucoup d’entre eux ne présentent pas forcément les qualifications nécessaires pour mener à bien leurs missions. Du moins, pas sur le papier. Dans ce contexte, quand le ministère de l’Intérieur lance un programme de formation au profit de ces élus, cela ne passe pas inaperçu.



Dans son édition du mercredi 24 novembre, Assabah rapporte, à ce propos, que le département de Abdelouafi Laftit vient d’ouvrir un vaste chantier de formation continue destinée aux présidents des communes et aux présidents des commissions permanentes. Et ce n’est là qu’une première étape puisque ce programme devrait, à terme, concerner l’ensemble des élus locaux, avec comme objectif de renforcer leurs compétences et de les soutenir dans l’accomplissement de leurs missions.



Ce projet, comme le précise le journal, entre dans le cadre de l’accompagnement des collectivités locales par le ministère de tutelle. Dans le détail, la même source explique que ce chantier devrait être déployé en trois phases, chacune consacrée à une catégorie de nouveaux élus. Les formations devraient ainsi être dispensées sous forme de journées de sensibilisation en présentiel, durant lesquelles devront être traitées des thématiques en lien avec la performance dans le travail communal, la gouvernance financière, ainsi que les particularités de la gestion financière des collectivités locales.



Assabah souligne que le ministère de l’Intérieur veille à faire évoluer les capacités des acteurs de la gestion locale sur l’ensemble du territoire national. Cette ambition a déjà donné lieu à la promulgation de textes réglementaires visant à faciliter plusieurs aspects de la gouvernance, tout en veillant à la transparence et à la définition de plusieurs programmes de formation. Ces initiatives sont motivées par la conviction, aujourd’hui unanime, que les élus sont les moteurs du développement local, lequel développement doit se faire en accord avec les politiques publiques et dans le cadre d’une bonne gouvernance, efficiente dans les gestions des ressources publiques, qu’elles soient financières ou humaines.



A ce titre, Assabah cite l’exemple du décret signé par le ministre de l’Intérieur qui interdit aux présidents des communes et aux ordonnateurs des paiements d’ouvrir des comptes bancaires au nom des communes afin de gérer les mouvements de fonds. Cela devrait couper la route à ceux qui seraient tentés de détourner des ressources financières appartenant aux communes. Un autre projet de texte, dont le quotidien dispose copie, devrait également renforcer l’arsenal réglementaire et juridique puisqu'il prévoit la facilitation des processus financiers au sein des communes, tout en posant un nouveau cadre pour le contrôle et l’audit des finances des collectivités locales.