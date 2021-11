© Copyright : DR

Kiosque360. Selon l’ancien ministre Mustapha El Khalfi, l’hystérie algérienne à l’égard du Maroc est due à la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les USA. Et, par ricochet, l’autorisation d’utiliser l’armement américain au Sahara. Ceci est une revue de presse d’Assabah.

Dans une longue interview accordée au quotidien Assabah, et parue dans son édition du mercredi, 17 novembre, Mustapha El Khalfi a expliqué les derniers spasmes du régime algériens, devenu très agressif à l’égard du Maroc, par les importantes avancées réalisées par Royaume sur les plans interne et international, dans ses provinces sahariennes.

L’ancien ministre chargé des relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement, explique que la guerre fictive du Polisario n’est rien d’autre que de la théâtralité, car elle n’a absolument rien changé sur le terrain. Mais, les gesticulations algériennes ont eu le mérite de prouver clairement que le Maroc dispose d’une puissante force de dissuasion militaire dans son Sahara, de sorte que même les ennemis de l’intégrité territoriale savent aujourd’hui qu’ils ne peuvent nullement imposer un règlement du dossier du Sahara par les armes.

En plus de cette dissuasion militaire du Maroc, poursuit El Khalfi, et malgré leur fuite en avant permanente, l’Algérie et le Polisario ont été mis dos au mur par les dernières résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui préconisent la négociation comme seule issue en vue d’aboutir à une solution politique de compromis.

Mieux, ajoute El Khalfi, le régime algérien a surtout perdu ses nerfs à cause de l’éclatante victoire diplomatique remportée par le Maroc à travers l’ouverture de dizaines de consulats par de nombreux dans les deux plus grandes villes du Sahara marocain, Laâyoune et Dakhla.

Mais, ce qui a le plus alimenté l’agressivité algérienne ces derniers mois, c’est bien évidemment la reconnaissance par l’administration américaine de la marocanité du Sahara. En plus de ce coup de massue asséné par le Maroc à l’Algérie, il faut aussi ajouter que sur le plan militaire, l’armée marocaine a désormais le droit d’utiliser l’armement américain dont elle dispose en grande quantité sur toute l’étendue de son territoire. Cela, explique El Khalfi, donne un nouvel avantage de taille aux FAR par rapport à l’armée algérienne, surtout que l’armée marocaine est déjà beaucoup plus expérimentée que sa voisine de l’Est, surarmée certes, mais peu efficace.

Le pire pour l’Algérie, est l’échec total de sa vieille stratégie, instaurée par «les pères créateurs» de ce conflit futile, et qui consiste à faire du dossier du Sahara une épine permanente dans les pieds du Maroc pour l’empêcher de se développer. Et c’est finalement le contraire qui s’est réalisé, conclut El Khalfi. Ce dernier n’oublie pas de mettre l’accent sur le fait que le Maroc n’a jamais eu le moindre problème avec le peuple algérien, mais que c’est le régime des généraux qui est derrière cette situation qui n’a que trop duré entre les deux pays frères et voisins, mais qui s’estompera dans un avenir proche.