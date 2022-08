© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a opéré, ce mardi 16 août, un mouvement de mutation, de promotion et de nomination sans précédent au sein des agents d’autorité exerçant dans l’administration territoriale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le ministère de l’Intérieur a procédé, mardi 16 août, à un vaste mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité qui a concerné une grande partie de responsables exerçant dans l’administration territoriale.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 17 août, que les plis renfermant les noms des agents nouvellement nommés, mutés ou promus ont été remis aux walis et gouverneurs via des messagers spéciaux. Ce mouvement devait avoir lieu il y a deux ans, mais il a été suspendu à cause de la pandémie de Covid-19. Ces changements visent à adapter les postes en fonction des compétences et à réaliser une répartition plus efficace des agents d’autorité qui garantit la couverture de toutes les unités territoriales.

Ils ont, en outre, pour objectifs de consolider la politique de proximité en remplissant les postes vacants après le départ à la retraite de leurs titulaires ainsi que la prise en considération de certains cas personnels qui nécessitent un suivi médicale approprié. Ce mouvement de mutation et de promotion est considéré comme le plus large sous les auspices du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Il est caractérisé par des décisions sans précédent concernant la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ainsi que le limogeage de certains agents d’autorité.

Assabah souligne que des responsables ont été dégradés suite à des rapports accablants sur leur gestion tandis que d’autres ont été promus ou partis à la retraite. Le ministère a adopté de nouveaux critères objectifs dans l’évaluation de la gestion des agents d’autorité notamment les secrétaires généraux, les pachas et les caïds. Une approche qui rompt avec les évaluations des chefs de services des affaires internes qui étaient dans la plupart des cas teintés d’abus de pouvoir, de clientélisme et du degré d’obédience.

Ce mouvement a coïncidé avec le départ en vacances de nombreux agents d’autorité pendant cette période estivale. Ainsi, plusieurs d’entre eux devront rallier les sièges des provinces et des préfectures pour recevoir les décisions de leur nomination. D’autant que des pachas et des chefs de cercle ont attendu longtemps des promotions pour occuper des postes de secrétariat général dans les différentes provinces et préfectures du Royaume.