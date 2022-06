© Copyright : DR

Kiosque360. L’ex-dirigeant de l’Istiqlal et du FFD, Hamid Chabat, compte rassembler tous les réfractaires des partis politiques pour constituer un nouveau parti portant le nom de «Groupement pour la démocratie». Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

L’ancien secrétaire général de l’Istiqlal, Hamid Chabat, s’apprête à créer un nouveau parti politique qui porte le nom de «Groupement pour la démocratie». Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 9 juin, que cette nouvelle initiative de Chabat survient après qu’il a perdu son poste au FFD auquel il a adhéré avant le scrutin du 8 septembre. Des sources indiquent que Chabat a confirmé à ses proches, parmi lesquels se trouvent des avocats et des élus, qu’il allait d’abord lancer l’idée de la création d’une association qui se transformera, après une année, en parti politique.

L’objectif, poursuit-il, est de créer des sections dans plusieurs régions du Maroc pour pouvoir participer aux élections de 2026. Les mêmes sources soulignent que l’ex-leader syndicaliste et politique a rencontré des militants contestataires au sein du PAM, de l’Istiqlal et du FFD. Des contacts qui visent à constituer un groupement civil et politique basé sur le professionnel dans l’action politique avec des membres ayant une expérience de terrain dans les opérations électorales.

Le quotidien Assabah rapporte qu’un proche de Chabat a indiqué que l’action sur le terrain sera de prime abord à caractère associatif pour tâter le pouls des acteurs locaux et des opposants au sein des différents partis politiques. Des rumeurs circulaient sur une éventuelle entente entre Chabat et le dirigeant du PJD, Aziz Rabbah, qui a décidé, lui aussi, de constituer une association pour la transformer par la suite en parti politique.

Sauf que le même intervenant a démenti l’existence de tout contact entre les deux hommes pour former un mouvement associatif composé de réfractaires des partis politiques. Ceci étant, ajoute-t-il, «Aziz Rabbah sera le bienvenu s’il désire adhérer au Groupement pour la démocratie».



Il faut rappeler que plusieurs partis politiques sont tiraillés par des conflits internes entre des directions qui n’assument plus leurs fonctions de résolution des problèmes et des cadres qui souffrent de marginalisation malgré leurs compétences.