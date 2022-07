© Copyright : DR

Kiosque360. Intervenant au Parlement, le ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjaâ, a révélé au grand jour la faiblesse du gouvernement dirigé par les islamistes du PJD. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La loi de liquidation n°20.22, relative à l’exécution de la loi de Finances au titre de l’année budgétaire 2020, a révélé au grand jour le faible rendement de certains départements ministériels et institutions publiques. En effet, il y a eu un accord entre ces institutions pour décaisser les dépenses liées aux fonctionnaires, aux équipements et autres dépenses diverses à des taux allant de 90% à 100%.

Pour autant, l’investissement dans ces institutions a connu des fluctuations en raison de la multitude des programmes et des objectifs fixés, ainsi que de l’absence de convergence, note le quotidien Assabah dans sa livraison du 26 juillet. En réaction, le ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjaâ, a déclaré que le Maroc était passé d’une logique basée sur les outils et les moyens, à une logique basée sur l’efficacité.

A en croire Fouzi Lekjaâ, cette transformation a atteint les objectifs escomptés. La nouvelle logique adoptée devrait ainsi instaurer une nouvelle culture de gestion des politiques publiques, rapporte le journal Assabah. Intervenant lors d’une réunion de la Commission des finances, le ministre délégué a annoncé que son département souhaitait publier les rapports d’efficacité élaborés par les ministères et institutions concernés.

La raison? Selon le quotidien, le ministère de l’Economie et des Finances ambitionne de dresser une comparaison entre les objectifs fixés par les ministères et institutions concernés et ce qui a été réalisé sur le terrain. Cette nouvelle décision permettrait également, selon la même source, d’améliorer les conditions de discussion du projet de loi de Finances, par la présentations des documents.

Le rapport 2020 sur l’efficacité rassemble 37 départements ministériels et institutions comprenant 122 programmes et 406 objectifs, dont 105 relatifs à l’approche genre. Il en ressort un faible rendement de certains ministres du gouvernement précédent dirigé par le PJD de Saâd-Eddine El Othmani. Ce faible rendement s’explique par leur méthode de travail et les conséquences de la pandémie du Covid-19.