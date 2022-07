© Copyright : DR

Kiosque360. Des élus et des responsables politiques marocains passent leurs vacances dans le Sud de l’Espagne aux frais des barons de la drogue qui mettent à leur disposition des villas et des chalets ainsi que d’autres avantages. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Les régions touristiques dans le Sud de l’Espagne sont devenues la destination préférée des Marocains pour passer leurs vacances d’été. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 21 juillet, que les familles des classes aisées et moyennes préfèrent se rendre dans les stations balnéaires espagnoles au lieu de voyager à l’intérieur du Maroc.

Des sources indiquent que parmi ces privilégiés on trouve des élus locaux et des responsables politiques dont certains passent leurs vacances aux frais des barons de la drogue. Ces derniers n’hésitent pas à mettre à leur disposition des villas et des chalets qu’ils possèdent dans les villes côtières espagnoles.

Les mêmes sources soulignent que les invités des narcotrafiquants passent la plupart de leur temps dans le Sud espagnol, fréquentant les casinos dans les villes de Mijas, de San Pedro Alcantara, de Costa del Sol et autres. Ils se rendent dans d’autres lieux de divertissement où ils dépensent des dizaines de milliers d’euros sachant que la règlementation des changes n’autorise qu’une dotation touristique de 100.000 dirhams par personne pour les voyages à l’étranger. D’autres responsables d’administrations régionales et centrales possèdent des maisons secondaires en Espagne où ils passent souvent leurs vacances.

Le quotidien Assabah souligne que les Marocains sont devenus les étrangers qui achètent le plus de biens immobiliers en Espagne en faisant appel aux barons de la drogue qui portent la nationalité espagnole. Des données publiées par le conseil général des notaires en Espagne indiquent que l’acquisition par les Marocains des maisons ou d’appartements a augmenté de 20% au cours de la première moitié de l’année dernière en comparaison avec l’année qui la précède.

C’est ainsi que le nombre des biens immobiliers acquis, dans ce pays, en six mois par nos compatriotes a dépassé les 3000 unités en se référant aux contrats notifiés par les notaires. D’autres responsables politiques ou administratifs, qui ont pris leur retraite, passent la plupart de leur temps dans le Sud de l’Espagne. Ils sont choyés par les barons de la drogue pour qu’ils interviennent en leur faveur pour réaliser des projets au Maroc.