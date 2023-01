Défense: les Forces armées royales passent commande d'une flotte de camions 6x6 auprès de l'Indien Tata

Les camions LPTA 2445 6×6, commandés par les Forces armées royales, au port de Pipavav à Gujarat, en Inde.

© Copyright : DR

Les FAR s'apprêtent à recevoir une nouvelle flotte de camions 6×6 produits par le constructeur indien TATA. Ces véhicules servent notamment au chargement et au transport d’équipements, de munitions et de troupes.

Les Forces armées royales (FAR) ont commandé pas moins de 90 véhicules 6×6 auprès du constructeur indien TATA Advance Systems.

Selon les images partagées par le transitaire Octopus Cargo Care, partenaire de TATA en charge d’assurer l’acheminement des véhicules jusqu’au Maroc, il s’agit de camions LPTA 2445 6×6. Royal Moroccan Army ?? gets "Made in Indian" TATA 6x6 Trucks.#TATA #IADN pic.twitter.com/4VJQT9qoyZ — Indian Aerospace Defence News (IADN) (@NewsIADN) January 1, 2023 Ces camions peuvent être configurés pour plusieurs usages, notamment le chargement et le transport d’équipements, de munitions et de troupes. Ils peuvent également être équipés d'un dispositif de titrage, un lance-roquettes ou une unité de tir de missiles, selon les besoins des clients. Selon Octopus Cargo Care, la commande marocaine a été expédiée via le port de Pipavav à Gujarat, à l’ouest de l’Inde, en collaboration avec la société spécialisée en logistique Nikhil Logistics.

Par Nisrine Zaoui