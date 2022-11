© Copyright : DR

La coordinatrice américaine de la lutte contre l’antisémitisme, Deborah Lipstadt, est attendue au Maroc dans le cadre d’une visite qui la conduira également en Afrique du Sud, du 6 au 18 novembre 2022, a indiqué vendredi le Département d’Etat américain.

«Au cours de ses visites, l'ambassadrice Lipstadt aura des entretiens avec les communautés juives locales, les responsables gouvernementaux et les représentants de la société civile sur des stratégies concrètes et des opportunités de travailler conjointement pour lutter contre l'antisémitisme, ainsi que la haine antimusulmane, le racisme et d'autres formes d'intolérance et de discrimination», a ajouté la même source dans un communiqué.

Lipstadt, 75 ans, a été désignée à ce poste l’an dernier par l’administration Biden. Cette historienne est titulaire de la chaire Dorot d'histoire juive moderne et d'études sur la Shoah à l'université Emory d'Atlanta, et a fondé l'Institut d'études juives de l’université.

Cette visite intervient alors que la ville de Fès, réputée pour son caractère ancestral et son symbolisme spirituel, s’apprête à accueillir le 9ème Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies les 22 et 23 novembre, en présence notamment du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Ce rendez-vous mondial entend aborder de nombreux enjeux transversaux et mondiaux avec un accent particulier sur l'Afrique. Il se tiendra dans un contexte mondial marqué par une multitude de défis, allant de la montée en puissance de l'extrémisme violent, du terrorisme, de la xénophobie, du discours haineux au racisme, à la discrimination et au radicalisme.