Bouznika: un scandale d’autorisations commerciales douteuses secoue la commune

Le siège du conseil communal de Bouznika.

Revue de presseLa gouvernance locale à Bouznika serait émaillée de multiples dysfonctionnements, portant notamment sur des autorisations commerciales accordées sur «la base du clientélisme et du népotisme, en plus du trafic d’influence». Des voix s’élèvent au sein du conseil, appelant à l’ouverture d’une enquête, rapporte le quotidien Al Akhbar, dont est tirée cette revue de presse.

La dernière session ordinaire du Conseil de la commune de Bouznika, dans la province de Benslimane, a été marquée par des débats houleux et l’éclatement d’un «scandale d’autorisations commerciales douteuses». «Cette dernière expression a été employée par un élu de l’opposition lorsqu’il a interpellé un vice-président du Conseil, en lui demandant de dévoiler la liste des autorisations délivrées par la commune urbaine de Bouznika et leurs bénéficiaires», rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 28 octobre.

L’élu de l’opposition, poursuit le quotidien, a également mis en garde contre la poursuite de cette pratique en violation des lois en vigueur. «Ces autorisations, qui seraient exploitées par des élus ou leurs proches, concernent des activités commerciales, notamment celles relatives aux fours professionnels et à l’alimentation générale, et auraient été délivrées dans des conditions douteuses», indiquent les sources du quotidien. Selon Alkhbar, «cela tombe sous le coup des dispositions régissant l’action communale, notamment celles relatives au trafic d’influence et au conflit d’intérêts».

Dans sa réponse, poursuit le quotidien, «le vice-président de la commune a tenté de justifier par des généralités que toutes les autorisations commerciales délivrées par les services de la commune respectaient les lois en vigueur». Ce qui n’a pas convaincu certains élus du Conseil, qui sont montés au créneau pour demander au représentant de l’autorité locale d’intervenir d’urgence afin d’arrêter ce qu’ils ont qualifié de «chaos des autorisations» et d’ouvrir une enquête dans ce cadre, surtout que des autorisations auraient été octroyées pour exercer certaines activités dans des endroits sensibles de la ville.

