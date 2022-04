© Copyright : DR

Kiosque360. Les trois composantes de l'Alliance de la fédération de gauche (CNI, PADS, Gauche unioniste) poursuivent leurs réunions afin de ficeler les derniers préparatifs pour la tenue du congrès scellant leur intégration. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

L'Alliance de la fédération de gauche a décidé de réunir son instance dirigeante le 8 mai prochain à Bouznika pour faire le suivi des préparatifs du congrès d’intégration de ses trois composantes (CNI, PADS, Gauche unioniste).

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 18 avril, que les membres du conseil national du CNI (Congrès national Ittihadi) ont exprimé leur ferme volonté d’adhérer à la dynamique de réaliser l’intégration et de construire un grand parti de gauche. Le parlement ittihadi souligne, en outre, que le parti demeure ouvert aux différents acteurs et forces de gauche démocratiques et progressistes.

De son côté, la commission du suivi de la Gauche unioniste dirigée par Mohammed Sassi poursuit ses réunions pour accomplir les missions qui lui ont été confiées par la Rencontre nationale. Un communiqué de cette commission indique que le conseil national de ce parti va se réunir le 7 mai à Bouznika pour préparer sa participation à la réunion de l’instance dirigeante de la Fédération. Cette réunion sera consacrée également à l’étude des propositions des noms de personnalités qui seront intégrés dans la liste des membres de la commission préparatoire du congrès d’intégration( PADS, CNI, Gauche unioniste).

Assabah rapporte que cette rencontre traitera entre autres du retard pris par certains candidats dans la transmission des comptes de financement de la campagne électorale à la cour des comptes. La commission du suivi a réitéré la volonté du courant de la gauche unioniste à aller de l’avant dans l’intégration et à mobiliser tous ses membres pour la réussite de cet important rendez-vous. Il a été constaté au cours de cette réunion que les militants et les amis de la Fédération de gauche soutiennent l’idée de ce projet unioniste en cours de réalisation par ses trois composantes (CNI, PADS et Gauche unioniste).