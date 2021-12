© Copyright : DR

Le dernier rapport annuel de la direction du budget, relevant du ministère de l’Economie et des Finances, donne une idée précise sur le nombre de dossiers, ainsi que le coût, des pensions des anciens ministres, walis et gouverneurs.

La direction du budget a contribué au traitement des dossiers des pensions des anciens membres du gouvernement ou leurs ayants cause, des pensions des anciens walis et gouverneurs et des pensions exceptionnelles, indique le rapport d’activité de la direction du budget au titre de l’année 2020.

- Pensions des anciens membres du gouvernement: au cours de l’année 2020, pas moins de 99 dossiers ont été examinés, se rapportant à plusieurs exercices et engageant un montant de crédits qui s’élève à 9 millions de dirhams. Les pensions des anciens membres du gouvernement sont servies à 86 bénéficiaires.

- Pensions exceptionnelles: les bénéficiaires des pensions exceptionnelles s’élèvent à 583 cas, dont 2 nouveaux cas au titre de l’exercice 2020. Le rapport de la direction du budget n'indique pas le montant alloué à cette rubrique.

- Pensions des anciens walis et gouverneurs: le nombre de dossiers traités au cours de l’année 2020 a atteint 74 dossiers, se rapportant à plusieurs exercices et engagent un montant de crédits de 3,9 millions de dirhams.

Le nombre des dossiers relatifs aux pensions des anciens ministres devrait connaître une hausse notable en 2021, en intégrant les nouvelles demandes émanant des ministres du gouvernement El Othmani. En effet, plusieurs membres du gouvernement précédent ont soumis leurs demandes pour bénéficier de la retraite ministérielle, alors qu’ils avaient la possibilité de reprendre les fonctions qu'ils exerçaient avant de rejoindre le gouvernement.