Lindsay Lohan (au centre) et Soon-Yi Previn, qui fut la fille adoptive de Mia Farrow, est aujourd'hui l'épouse de Woody Allen (à droite), assistent au gala de l'amfAR New York, le 7 février 2012, pour le coup d'envoi de la Fashion Week automne 2012 au Cipriani Wall Street à New York.