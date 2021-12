© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Plusieurs projets sont à venir pour la stylise, mannequin, actrice et animatrice marocaine. Leila Hadioui fait part de sa participation à un nouveau long-métrage, bientôt projeté dans les salles de cinéma, et sur le lancement de la prochaine saison de l'émission "Sayidat Shopping" ("Les Reines du Shopping"). Les détails.

Star incontestable des podiums, visage connu et reconnu, Leila Hadioui n’est plus à présenter. Avec ses 6 millions de followers sur les réseaux sociaux, la jeune femme rayonne à l’écran et s’impose comme mannequin, actrice, animatrice mais aussi comme une styliste de talent.

Dans une interview avec Le360, Leila Hadioui révèle sa participation à un nouveau film, qui sera bientôt en salles. "Pour l’instant, y’a un long métrage qui sortira dans les salles de cinéma, mais sinon aucun autre scénario n’a attiré mon attention. Je n’aime pas faire la chose juste pour la faire, il faut que ce soit intéressant", confie-t-elle.

Par ailleurs, la jeune femme n’hésite pas à exprimer sa volonté de renouer avec l’expérience de la présentation de l’émission «Sayidat Shopping» (Les Reines du Shopping"), qui a connu un grand succès auprès des téléspectateurs marocains.

"Nous sommes en train de préparer la deuxième saison de l’émission. C’est vrai que c’est un programme qui a énormément plu aux Marocains, et qui a enregistré à un taux d’audience assez élevé", précise-t-elle.

Née à Casablanca en 1985, Leila Hadioui est la fille de Nour Eddine Hadioui, ancien muezzin à la Mosquée Hassan II de Casablanca. Sa carrière de mannequin a débuté lorsqu'elle a été sélectionnée à l'âge de 17 ans par le Collège LaSalle à Casablanca pour participer à un grand défilé de mode.

En 2016, elle dévoile "What's up with Leila", une web-émission où elle emmène ses followers dans les magasins et les coins les mieux réputés. Elle collabore avec Jacob Zawaq pour la réalisation. Par la suite, elle enchaîne avec la matinale "Sabahiyat 2M", diffusée sur la deuxième chaîne nationale.

Après avoir conquis le monde de la mode en tant qu’ambassadrice du caftan marocain, et étant devenue l'égérie de grandes marques de produits cosmétiques, Leila Hadioui finit par réaliser son rêve de petite fille et crée sa propre marque de prêt à porter «LH», qui propose plusieurs styles et pièces uniques dans l’air du temps: vestes en jean, bombers, kimonos et bien d’autres...