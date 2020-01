© Copyright : DR

Malgré ses ennuis judiciaires, la chanteuse n’en démord pas. Elle fait même montre d’une grande confiance en soi, quitte à déconcerter plus d’un. Un message, en images, à ses détracteurs.

Dounia Batma semble n’en avoir cure des racontars. De même que sa citation dans la scabreuse affaire Hamza mon bb ne semble pas l’affecter (moralement s’entend, apparemment, puisque physiquement elle a vraisemblablement perdu du poids).

Dans un récent message diffusé, ce dimanche 19 janvier 2020, sur son compte Instagram, l’interprète de «Nadmana» est revenue à la charge.

«Je resterai, moi, et la tête haute dans le ciel. Ce n’est pas de l’arrogance et de la vanité, mais une confiance en soi et la fierté d’une femme», a-t-elle écrit.

Un message vraismblablement destiné à ses détracteurs et aux nombreux critiques dont elle fait l’objet depuis l’éclatement de ladite affaire.

Dounia Batma est poursuivie en état de liberté provisoire, ainsi que sa sœur Ibtissam, pour «participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer».

Elle est aussi interdite de quitter le territoire national.

La première audience du procès des sœurs Batma a été fixée au 10 février 2020, au tribunal de première instance (TPI) de Marrakech.

L’artiste s’était rendue, vendredi 17 janvier, dans un centre commercial à Sidi Maârouf à Casablanca. Elle a diffusé la vidéo de sa visite, mettant l’accent sur l’accueil chaleureux dont elle a bénéficié.