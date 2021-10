Vidéo. Niger: des laboratoires redonnent vie aux anciennes photos en développant les négatifs

A Niamey, on retrouve, de plus en plus de studios photos qui développent des pellicules argentiques, appelées négatifs. Le procédé est opérationnel grâce à l’ingéniosité et la volonté des laboratoires d’offrir l’opportunité de revivre des souvenirs ou des émotions gravés sur ces clichés.