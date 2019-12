Vidéo. Franc CFA: Macron et Ouattara annoncent la fin de la monnaie coloniale en 2020

© Copyright : DR

La visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire est l'occasion pour lui et son hôte, Alassane Ouattara, d'annoncer la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. La France va se retirer des instances de gestion et de contrôle de la monnaie commune qui ne portera plus son nom hérité de la colonisation.