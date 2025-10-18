Pékin et Washington s’accordent sur de nouvelles négociations commerciales

Un cargo entre dans le port de Qingdao, dans la province orientale du Shandong en Chine, le 13 octobre 2025. AFP or licensors

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé vendredi une rencontre avec le Vice-premier ministre chinois He Lifeng, en charge du commerce, la semaine prochaine pour préparer ces négociations, Pékin se disant prêt samedi à les entamer «dès que possible».

Les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales sont remontées d’un cran depuis une semaine, après l’annonce par Pékin d’un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares et les technologies nécessaires à leur raffinage.

L’annonce chinoise a été vivement critiquée par le président américain Donald Trump, qui a annoncé dans la foulée sa volonté d’ajouter en représailles 100% de droits de douane sur les produits chinois, qui viendraient s’ajouter aux 30% minimum appliqués jusqu’ici.

Il a également menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, comme prévu lors du prochain sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Un appel entre le principal négociateur commercial chinois, He Lifeng, et le secrétaire au Trésor américain, a donné lieu à des échanges «francs, approfondis et constructifs», a indiqué l’agence Chine Nouvelle samedi.

This evening, Vice Premier He Lifeng and I engaged in frank and detailed discussions regarding trade between the United States and China.



We will meet in-person next week to continue our discussions. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 18, 2025

Scott Bessent a de son côté évoqué des discussions « franches et détaillées » sur X, annonçant une rencontre en personne «la semaine prochaine pour poursuivre (les) discussions».

M. Bessent avait précédemment accusé la Chine de chercher à nuire au reste du monde en renforçant les restrictions sur les terres rares, qui sont essentielles à de nombreux secteurs économiques, des smartphones aux missiles guidés.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a également participé à l’appel, selon l’agence de presse chinoise.

🇨🇳🇺🇸On Oct. 18, Vice Premier #HeLifeng held a video call with #US Treasury Secretary @SecScottBessent and @USTradeRep Jamieson Greer.



The two sides had a candid, in-depth and constructive exchange of views on important bilateral economic issues with a view to implementing the… pic.twitter.com/JtfgFElnph — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) October 18, 2025

Quelques heures plus tôt, la chaîne américaine Fox News a publié des extraits d’une interview de Donald Trump dans laquelle il indique qu’il devrait rencontrer finalement son homologue chinois Xi Jinping au sommet de l’Apec à la fin du mois.

Le président américain a déclaré à la chaîne que les 100% de droits de douane sur les produits chinois n’étaient pas viables.

«Ce n’est pas viable, mais c’est le chiffre qui a été fixé... Ils m’ont forcé à faire cela», a-t-il déclaré.

Regrouper le G7

Washington s’est cette semaine efforcé de regrouper ses alliés. Les ministres des Finances du G7 ont décidé vendredi de coordonner la réponse des sept pays au nouveau défi que pose les restrictions sur l’accès aux terres rares pour leurs économies.

«Nous nous sommes entendus, bilatéralement avec les Etats-Unis et dans le cadre du G7, pour coordonner notre approche et nous informer réciproquement de nos échanges avec nos homologues chinois», a indiqué à la presse le commissaire européen à l’Economie, Valdis Dombrovskis.

«Le G7 a exprimé son désaccord vis-à-vis de l’approche chinoise», a de son côté confirmé le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, lors d’une rencontre avec des journalistes.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva a déclaré vendredi souhaiter «qu’un accord soit rapidement trouvé pour abaisser les tensions» commerciales entre Pékin et Washington.

Les tensions commerciales entre les deux pays se sont renforcées avec le retour du Donald Trump à la Maison Blanche et sa volonté d’imposer des droits de douane sur l’ensemble des produits entrant aux Etats-Unis, début avril.

Pékin avait alors décidé de répliquer, entraînant de nouvelles représailles de Washington auxquelles la Chine a répondu à son tour, entraînant les droits de douane appliqués réciproquement bien au-delà de 100%.

Les deux pays ont ensuite entamé une désescalade, mais les relations restent tendues.