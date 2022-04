Niger: la transformation du Moringa, la plante aux mille vertus, suscite l'intérêt des agro-entrepreneurs

La transformation du moringa, une plante considérée comme miraculeuse avec ses 27 vitamines différentes et quelques 46 antioxydants, connaît un intérêt grandissant au Niger. Une activité qui mobilise producteurs, revendeurs et transformateurs et qui bénéficie du soutien des autorités.