Niger: la production locale de meubles sur le point de mettre fin aux importations

VidéoAu Niger, l’innovation dans le secteur de la menuiserie et la tapisserie séduit de plus en plus la clientèle locale, qui était, jusqu’à une date récente, friande des meubles et autres accessoires importés. Les ébénistes locaux misent désormais sur un outillage de plus en plus moderne et sur la formation pour produire des chefs-d’œuvre.