Les Nigériens très attachés à la mémorisation du Saint Coran

Le Niger, pays laïque d’environ 25 millions d’habitants, compte plus de 90% de musulmans. L’éducation islamique est donc un devoir des parents à l’endroit de leurs enfants. De plus en plus, ils inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques en complément au cursus classique.