Selon les médias tunisiens, Leïla Trabelsi, la veuve de l’ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, décédé en 2019, aurait convolé en justes noces avec un prince saoudien pour devenir… sa quatrième épouse.

Dans la journée de dimanche, plusieurs médias tunisiens ont relayé l’information selon laquelle Leïla Trabelsi aurait épousé discrètement un prince saoudien de plusieurs années son cadet, et serait ainsi devenue… sa quatrième épouse.

«De la première dame à la quatrième dame» ironisent déjà les médias et les internautes tunisiens sur les réseaux sociaux en apprenant la nouvelle de ce mariage secret. Un comble pour la Tunisie où la polygamie est interdite.

Si l’information n’a pas été officiellement confirmée et que l'identité de l'heureux élu n'a pas encore été révélée, certains indices sur les pages Facebook respectives de Leïla Trabelsi et de sa fille, Nesrine Ben Ali, semblent confirmer le mariage de l’ancienne première dame qui a quitté la Tunisie en janvier 2011, suite à la révolution de Jasmin.

Ainsi, Nesrine Trabelsi a posté une photo sur laquelle on aperçoit la main d’une femme, tenue par celle d’un homme, arborant à l’annulaire une bague en diamant. «Félicitations», écrit Nesrine Ben Ali en taguant le profil de sa mère et en y associant un drapeau saoudien et des émoticônes en forme de cœur.

Leïla Trabelsi a, pour sa part, partagé une photo d’elle montant dans un jet privé. «Bon voyage, maman», lui a souhaité sa fille en partageant à son tour cette photo. Destination lune de miel?

Leïla Trabelsi avait épousé le président Zine El Abidine Ben Ali le 26 mars 1992 après avoir entretenu avec lui une liaison de plusieurs années dont naîtra leur fille Nesrine.

Exilée en Arabie Saoudite depuis son départ forcé de Tunisie, elle fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice tunisienne pour son implication dans de nombreuses et vastes affaires de corruption qui ont fait la fortune de sa famille.