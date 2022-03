Le Niger fait la promotion du mil pour lutter contre l’insuffisance alimentaire

Au Niger, le mil nourrit plus de 80% de la population, notamment en milieu rural, et les activités agricoles du pays reposent essentiellement sur cette céréale. Afin de vulgariser la culture et la transformation du mil, le pays organise un festival qui lui est dédié et qui en est à sa 3e édition.