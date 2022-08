© Copyright : DR

La poudre Johnson pour bébé à base de talc ne sera plus vendue dans le monde entier en 2023, même si la société Johnson & Johnson confirme, une nouvelle fois, que son produit ne provoque pas de cancer. Elle annonce également, en remplacement du talc, la commercialisation d'une poudre fabriquée à base d’amidon de maïs.

Cette décision de retirer de l'ensemble du marché mondial son produit pour bébé à base de talc intervient plus de deux ans après que Johnson & Johnson a mis fin à la vente de son produit aux Etats-Unis et au Canada. Et ce, alors que la société affirme que plusieurs tests scientifiques ont démontré que son talc était «sûr et sans amiante».

Condamnée à plusieurs reprises par la justice, la société est l’objet d’environ 38.000 poursuites judiciaires entamées par des consommateurs, accusant le produit de contenir de l’amiante et de provoquer des cancers des ovaires.

La société a opté pour une nouvelle poudre, cette fois fabriquée à base d'amidon. «Nous avons pris la décision commerciale de passer à un portefeuille de poudre pour bébé entièrement à base d’amidon de maïs», a déclaré Johnson & Johnson. La société américaine a précisé que ce produit était déjà commercialisé dans plusieurs pays du monde.

«Cette transition nous permettra de simplifier notre offre de produits, d'apporter une innovation durable et de répondre aux besoins de nos consommateurs, de nos clients et des tendances mondiales en constante évolution», fait savoir l'entreprise dans un communiqué.