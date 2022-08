Fret aérien: ces quelques aéroports qui se partagent le gâteau en Afrique

L’Afrique reste un maillon faible du trafic mondial de fret aérien, pesant à peine 1,7% du volume mondial. Et 10 aéroports concentrent plus de 78% du trafic de marchandises par les airs sur le continent. Voici le classement des plus importants aéroports de fret en Afrique en 2021.

Par Moussa Diop