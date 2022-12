Finance: découvrez les 13 lauréats de la cuvée 2022 des Financial Afrik Awards, tenus à Lomé

La 5e édition des Financial Afrik Awards, qui s’est tenue à Lomé, a été l’occasion de primer les 13 personnalités qui ont le plus marqué l’économie africaine durant cette l’année 2022. Ces lauréats figurent sur la liste des «100 personnalités africaines de l’année» qui sera dévoilée ce 15 décembre dans un numéro spécial du Financial Afrik.

Par Kofi Gabriel