États-Unis: les démocrates remportent la mairie de Miami, une première depuis 28 ans

Eileen Higgins a remporté 60% des suffrages face au candidat républicain Emilio T. Gonzalez soutenu par Donald Trump, selon les projections de CNN et du quotidien Miami Herald. Elle devient la première femme à la tête de la ville.
Cette victoire dans un Etat où le président républicain passe la plupart de ses week-ends - dans sa résidence de Mar-a-Lago - vient prolonger une série de succès démocrates.
Ceux-ci ont notamment remporté cet automne les élections gouvernorales en Virginie et au New Jersey, ainsi que la mairie de New York.
À Miami, Mme Higgins, 61 ans, a promis «une gouvernance éthique et responsable qui produit des résultats concrets pour la population».
Son élection a été marquée par un taux de participation de 20% seulement, dans une ville comportant une large population d’origine cubaine, traditionnellement acquise aux républicains.
La cote de popularité de Donald Trump a chuté à son plus bas niveau depuis son retour au pouvoir en janvier, notamment en raison du coût de la vie que les Américains imputent en partie à ses droits de douane, selon les sondages.