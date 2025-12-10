États-Unis: les démocrates remportent la mairie de Miami, une première depuis 28 ans

La maire élue Eileen Higgins s'adresse à ses partisans lors de sa soirée électorale organisée au Miami Women's Club le 9 décembre 2025 à Miami, en Floride. 2025 Getty Images

Eileen Higgins a remporté 60% des suffrages face au candidat républicain Emilio T. Gonzalez soutenu par Donald Trump, selon les projections de CNN et du quotidien Miami Herald. Elle devient la première femme à la tête de la ville.

With her runoff victory tonight, Eileen Higgins will be Miami's next mayor—the first woman in the city’s history and the first Democrat in nearly 30 years elected to the office.



Congrats, Mayor-elect! pic.twitter.com/lSyZ087Xvc — Democrats (@TheDemocrats) December 10, 2025

Cette victoire dans un Etat où le président républicain passe la plupart de ses week-ends - dans sa résidence de Mar-a-Lago - vient prolonger une série de succès démocrates.

Ceux-ci ont notamment remporté cet automne les élections gouvernorales en Virginie et au New Jersey, ainsi que la mairie de New York.

À Miami, Mme Higgins, 61 ans, a promis «une gouvernance éthique et responsable qui produit des résultats concrets pour la population».

Son élection a été marquée par un taux de participation de 20% seulement, dans une ville comportant une large population d’origine cubaine, traditionnellement acquise aux républicains.

La cote de popularité de Donald Trump a chuté à son plus bas niveau depuis son retour au pouvoir en janvier, notamment en raison du coût de la vie que les Américains imputent en partie à ses droits de douane, selon les sondages.