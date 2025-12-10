International

États-Unis: les démocrates remportent la mairie de Miami, une première depuis 28 ans

La maire élue Eileen Higgins s'adresse à ses partisans lors de sa soirée électorale organisée au Miami Women's Club le 9 décembre 2025 à Miami, en Floride

La maire élue Eileen Higgins s'adresse à ses partisans lors de sa soirée électorale organisée au Miami Women's Club le 9 décembre 2025 à Miami, en Floride. 2025 Getty Images

Les démocrates ont remporté mardi la mairie de Miami, une première depuis 28 ans dans la capitale financière de la Floride, État qui a majoritairement voté Trump aux trois derniers scrutins présidentiels.

Par Le360 (avec AFP)
Le 10/12/2025 à 07h36

Eileen Higgins a remporté 60% des suffrages face au candidat républicain Emilio T. Gonzalez soutenu par Donald Trump, selon les projections de CNN et du quotidien Miami Herald. Elle devient la première femme à la tête de la ville.

Cette victoire dans un Etat où le président républicain passe la plupart de ses week-ends - dans sa résidence de Mar-a-Lago - vient prolonger une série de succès démocrates.

Ceux-ci ont notamment remporté cet automne les élections gouvernorales en Virginie et au New Jersey, ainsi que la mairie de New York.

À Miami, Mme Higgins, 61 ans, a promis «une gouvernance éthique et responsable qui produit des résultats concrets pour la population».

Son élection a été marquée par un taux de participation de 20% seulement, dans une ville comportant une large population d’origine cubaine, traditionnellement acquise aux républicains.

La cote de popularité de Donald Trump a chuté à son plus bas niveau depuis son retour au pouvoir en janvier, notamment en raison du coût de la vie que les Américains imputent en partie à ses droits de douane, selon les sondages.

Par Le360 (avec AFP)
Le 10/12/2025 à 07h36
#États-Unis#Donald Trump#Floride

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Mamdani élu maire de New York, soirée de revers pour Trump

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

La paralysie budgétaire touche à sa fin aux États-Unis, sur fond de dissensions démocrates

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

États-Unis: après sa mise en difficulté électorale, Trump promet de déloger les démocrates

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Après les critiques de Trump, les Européens affichent leur solidarité avec Zelensky

Articles les plus lus

1
Historique: le Maroc remporte la bataille du caftan à l’Unesco
2
«La faute à la qualité du bâti et au non respect de la loi»: désolation après la mort de 19 personnes dans l’effondrement de deux immeubles à Fès
3
Connaissez-vous l’ODM?
4
Inscription du Caftan au patrimoine de l’UNESCO: quand Alger se ridiculise à New Delhi
5
Effondrement de deux immeubles à Fès: le bilan s’alourdit à 19 morts et 16 blessés
6
La grande thésaurisation: pourquoi le cash résiste à toutes les réformes?
7
Que cherche à cacher Tebboune en refusant de libérer Rafik Khalifa, bien qu’il ait purgé sa peine?
8
Réaménagement de l’échangeur Mohammedia Ouest–Aïn Harrouda: un chantier stratégique achevé en un temps record
Revues de presse

Voir plus