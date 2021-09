© Copyright : DR

A fin août 2021, ce sont 263.550 Marocains qui étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne, selon les dernières données du ministère espagnol de l'Intégration, de la sécurité sociale et des migrations.

Les Marocains représentent la deuxième communauté étrangère inscrite à la Sécurité sociale en Espagne, juste derrière les Roumains (quant à eux au nombre de 324.462).

En plus des Marocains et des Roumains, les Italiens (au nombre de 140.747) et les Chinois (qui sont 104.339) représentent les groupes les plus importants de travailleurs étrangers affiliés à la Sécurité sociale espagnole.

Sur l’ensemble des travailleurs étrangers cotisant à la sécurité sociale espagnole, un total de 1.439.748 personnes sont originaires de pays extra-communautaires (64,85%) et 780.349 sont issus de pays de l’Union européenne (35,15%).

Les secteurs comptant le plus de contributeurs étrangers sont les activités ménagères (6,04%), l'hôtellerie (3,11%), les activités de santé (3,10%), les activités administratives et services auxiliaires (1,72%) et les activités de distribution d'eau et d'assainissement (1,48%).