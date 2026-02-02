Après une mise en garde de Khamenei, Trump dit espérer un accord avec l’Iran

L'ayatollah Ali Khamenei saluant la foule lors d'une rencontre avec des Iraniens à Téhéran le 1er février 2026

Le président américain multiplie les avertissements depuis le début du mouvement de contestation réprimé en janvier dans un pays alors privé d’internet et largement coupé du monde. Tout en répétant négocier avec Téhéran pour éviter une telle issue.

«J’espère qu’on va trouver un accord», a déclaré Donald Trump à la presse. «Si n’avons pas d’accord, nous allons voir si (le guide suprême) avait raison ou non», a-t-il ajouté.

En réaction, les cours du pétrole ont chuté de plus de 3% lundi dans les premiers échange sur le marché asiatique.

Prenant la parole pour la première fois en deux semaines, Ali Khamenei avait lancé plus tôt une nouvelle mise en garde.

«Les Américains doivent savoir que s’ils déclenchent une guerre, cette fois-ci ce sera une guerre régionale», a-t-il prévenu, alors que les États-Unis avaient brièvement bombardé l’Iran lors d’une guerre de 12 jours en juin déclenchée par Israël.

Et il a fustigé de nouveau les protestataires. Ils «ont attaqué la police, des bâtiments gouvernementaux, des casernes des Gardiens de la Révolution, des banques, des mosquées et ont brûlé le Coran (...) c’était un véritable coup d’Etat», a accusé l’ayatollah Khamenei, assurant que cette tentative avait «échoué».

Erfan Soltani libéré

La République islamique a réagi en réprimant dans le sang et en arrêtant en masse des manifestants mobilisés initialement pour des protestations contre le coût de la vie mais qui se sont transformées en mouvement de défiance envers les autorités.

Parmi les nombreux manifestants interpellés, Erfan Soltani, 26 ans, avait été arrété le 10 janvier, au pic de la mobilisation.

Erigé par des défenseurs des droits humains en visage du mouvement, il a été libéré samedi sous caution, a déclaré dimanche son avocat Amir Mousakhani.

Les États-Unis et des ONG avaient signalé un risque d’exécution du jeune homme, accusé de propagande contre le système islamique et d’atteinte à la sécurité nationale, selon la justice.

L’Iran avait cependant démenti qu’il encourait la peine de mort pour les faits qui lui étaient reprochés.

Selon l’ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), établie aux États-Unis, plus de 42.000 personnes ont été arrêtées lors du mouvement. Elle a par ailleurs pu confirmer 6.842 morts, dont une majorité de manifestants.

Human Rights Activists in Iran (HRA) has published its 2025 Annual Statistical Report, documenting 10,826 verified human rights cases recorded between January 1 and December 20, 2025. Drawing on 122 legal and news sources, the report provides a stark, data-driven picture of… pic.twitter.com/Bgfk80QH8r — HRANA English (@HRANA_English) December 26, 2025

Mais le nombre de morts pourrait être bien plus élevé, avec plus de 17.000 décès en cours d’examen, écrit l’organisation.

Les autorités iraniennes reconnaissent la mort de milliers de personnes mais affirment que la grande majorité étaient des forces de sécurité ou passants tués par des «terroristes». Une opération orchestrée selon Téhéran par les États-Unis et Israël.

La présidence a publié dimanche les noms de 2.986 personnes tuées pendant les troubles sur une liste de 3. 117 morts. Les 131 restants n’ont pas encore été identifiés, selon un communiqué.

«Honte à l’Europe!»

Comme Washington, les autorités iraniennes alternent ces derniers jours menaces de représailles en cas d’attaque et volonté de négocier avec les États-Unis.

Dans une interview diffusée dimanche par CNN, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a souligné que des pays de la région servaient d’intermédiaires pour rétablir la confiance qu’il affirme avoir perdue en Washington.

Il a ainsi dit voir «la possibilité d’une (...) discussion si l’équipe de négociation américaine suit ce qu’a déclaré le président Trump: un accord juste et équitable pour garantir qu’il n’y ait pas d’armes nucléaires» détenues par Téhéran.

La République islamique est soupçonnée par les Occidentaux de vouloir se doter de l’arme atomique, ce qu’elle dément.

Les États-Unis ont augmenté la pression ces derniers jours en déployant dans le Golfe une dizaine de navires, dont le porte-avions Abraham Lincoln, les forces armées iraniennes se disant «en état d’alerte maximale».

De son côté, l’Union européenne a inscrit sur la liste des «organisations terroristes» les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique accusée d’avoir orchestré la répression du mouvement de protestation.

🇪🇺 Les États membres de l'#UE ont décidé de désigner les Gardiens de la Révolution 🇮🇷 comme "organisation terroriste".



Quand cette organisation a-t-elle été fondée ? Quel est son rôle ? Décryptage ⤵️ pic.twitter.com/2eZORpR7zL — FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 29, 2026

En représailles, le Parlement iranien a déclaré dimanche comme «groupes terroristes» les armées européennes.

Dimanche, les élus du Parlement iranien ont scandé «Mort à l’Amérique!», «Mort à Israël!», «Honte à l’Europe».