Après les menaces, Trump estime que l’Iran veut «conclure un accord»

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc à l'issue de leur rencontre à Istanbul.

«Je peux vous dire qu’ils veulent conclure un accord», a déclaré le président américain aux journalistes dans le Bureau ovale, sans divulguer le délai donné à Téhéran. «Si ce n’est pas le cas, nous verrons bien ce qui se passera».

«Si les négociations sont justes et équitables, la République islamique d’Iran est prête à y participer», avait affirmé plus tôt le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, assurant, dans la ligne habituelle de l’Iran, que son pays n’avait «jamais cherché à se doter de l’arme nucléaire».

Il a cependant ajouté que les capacités de défense et les missiles de son pays «ne feraient jamais l’objet de négociations».

«La sécurité du peuple iranien ne regarde personne d’autre», a-t-il insisté, précisant qu’aucune rencontre n’était prévue à ce stade avec les États-Unis.

Uranium enrichi

Selon le média américain Axios citant des responsables américains, tout accord avec Téhéran devrait notamment inclure le retrait de tout l’uranium enrichi du pays, le plafonnement du stock de missiles à longue portée et un changement de politique vis-à-vis de certains groupes armés dans la région.

Iran's foreign minister says Tehran ready to resume nuclear talks with U.S. https://t.co/8UOPQ52zie — Axios (@axios) January 30, 2026

En 2018 pendant son premier mandat, Donald Trump s’était retiré du pacte international sur le nucléaire iranien, conclu trois ans plus tôt, et avait rétabli des sanctions. L’Iran s’est en riposte affranchi de la plupart de ses engagements.

Le temps est «compté»: le président américain avait menacé cette semaine l’Iran d’une attaque «bien pire» que les frappes américaines menées contre ses sites nucléaires en juin dernier. Washington s’était alors joint à la guerre de 12 jours déclenchée par Israël contre son ennemi juré, soupçonné par les Occidentaux de vouloir se doter de l’arme atomique.

En cas d’attaque, Téhéran a menacé de s’en prendre «instantanément» aux bases et porte-avions américains en cas d’attaque. Et a aussi brandi la possibilité «d’attaques en profondeur contre le régime sioniste (Israël, NDLR)», selon un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, Ali Shamkhani.

«Scénarios plus larges»

«Nous ne limitons pas le champ de la confrontation à la mer seule et nous nous sommes préparés à des scénarios plus larges et plus avancés», a-t-il déclaré vendredi, cité par l’agence de presse Tasnim, ajoutant que Téhéran connaissait mieux que ses adversaires la géographie régionale.

À Istanbul, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, en recevant son homologue iranien, a jugé «vitale» la reprise des négociations sur le nucléaire «afin d’apaiser les tensions régionales».

La Turquie, membre de l’Otan, souhaite à tout prix éviter une escalade militaire qui risquerait de jeter des milliers de migrants par-delà les plus de 550 km de frontière qu’elle partage avec l’Iran et créerait un nouveau conflit à ses portes, après la Syrie.

Moscou, allié de longue date de l’Iran, a lui aussi proposé sa médiation. Et le président russe Vladimir Poutine a reçu vendredi Ali Larijani, qui dirige la plus haute instance de sécurité en Iran.

Le contexte est particulièrement tendu pour le pouvoir iranien, avec une armada américaine déployée dans le Golfe et l’inscription jeudi par l’Union européenne des Gardiens de la Révolution, son bras armé, sur la liste des «organisations terroristes».

🇪🇺 Les États membres de l'#UE ont décidé de désigner les Gardiens de la Révolution 🇮🇷 comme "organisation terroriste".



Quand cette organisation a-t-elle été fondée ? Quel est son rôle ? Décryptage ⤵️ pic.twitter.com/2eZORpR7zL — FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 29, 2026

Cette force est accusée par les Occidentaux d’avoir orchestré début janvier la répression du vaste mouvement de contestation ayant fait des milliers de morts.

«Compromis»

Pour Serhan Afacan, directeur du centre d’études iraniennes Iram à Ankara, «le compromis n’est pas impossible mais ne peut être atteint qu’après de longs cycles de négociations et si les craintes sécuritaires de Téhéran, surtout vis-à-vis des États-Unis et d’Israël», sont adressées.

Görüş | İran Protestoları Nasıl Bastırdı?



"Rejim kısa vadede güvenlik araçlarıyla istikrarı koruyabilmiş görünse de bu yaklaşım uzun vadede sistemi daha sert ve daha fazla güvenlik temelli çözümlere bağımlı hâle getirmektedir."



✍️Dr. Rahim Farzam (@rfrzm7)… pic.twitter.com/usynn6zFCz — İran Araştırmaları Merkezi - İRAM (@iramcenter) January 29, 2026

Avant Ankara, des pays du Golfe, dont certains abritent des bases militaires américaines, ont déjà appelé ces derniers jours à la désescalade.

Selon un haut responsable de la région en contact avec Washington, les États-Unis ne dévoilent pas leurs cartes. «Nous espérons que quoi qu’il arrive, cela débouchera sur la stabilité», a-t-il dit sous couvert d’anonymat, espérant que les Iraniens feront «les bons choix».

Les autorités iraniennes reconnaissent que des milliers de personnes ont été tuées lors des manifestations, mais affirment que la grande majorité étaient des forces de sécurité ou passants tués par des «émeutiers».

Des ONG parlent de dizaines de milliers de morts potentiels mais le travail de recensement est entravé par les restrictions de communication, bien qu’internet ait été partiellement rétabli après trois semaines de coupure.