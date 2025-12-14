Allemagne: un projet d’attentat islamiste déjoué contre un marché de Noël

Cinq hommes ont été arrêtés samedi soir, soupçonnés de préparer une attaque islamiste à la voiture-bélier contre un marché de Noël en Bavière, en Allemagne.

Cette interpellation intervient dans un contexte de très forte vigilance sécuritaire, alors que ces rassemblements populaires sont placés sous haute surveillance depuis plusieurs attaques meurtrières ces dernières années.

Selon un communiqué conjoint de la police et du parquet, les suspects ont été arrêtés vendredi. Ils sont de nationalités égyptienne, marocaine et syrienne. Un Égyptien âgé de 56 ans, trois Marocains de 22, 28 et 30 ans, ainsi qu’un Syrien de 37 ans sont soupçonnés d’avoir préparé une attaque qui devait être menée en Bavière, dans le sud de l’Allemagne. Les enquêteurs évoquent explicitement une «motivation islamiste» derrière ce projet.

D’après les autorités, l’homme égyptien, présenté comme l’instigateur présumé du complot, aurait appelé à frapper un marché de Noël «en utilisant un véhicule pour tuer ou blesser autant de personnes que possible». Le tabloïd Bild affirme qu’il exerçait comme imam dans une mosquée située dans l’arrondissement de Dingolfing-Landau, près de Munich. Les trois ressortissants marocains auraient accepté de passer à l’acte, tandis que le suspect syrien aurait joué un rôle d’encouragement et de soutien idéologique.

Tous les suspects ont été présentés à un juge samedi et placés en détention provisoire. Les autorités n’ont pas précisé les lieux exacts des arrestations, ni indiqué quel marché de Noël était visé, ni à quelle date l’attaque devait être menée. Les enquêteurs ont toutefois insisté sur le fait que l’opération avait été stoppée à un stade suffisamment avancé pour constituer une menace sérieuse.

«Attentat» sur un marché de Noël en Allemagne : au moins un mort et 68 blessés, selon la mairie. Le conducteur a été arrêté immédiatement après l'attaque.

Cité par Bild, le ministre de l’Intérieur de la Bavière, Joachim Herrmann, a salué «l’excellente coopération entre les services de sécurité», estimant qu’elle avait permis d’empêcher une «attaque potentiellement motivée par l’islamisme». Il a rappelé que la prévention restait l’un des piliers de la stratégie antiterroriste allemande, en particulier à l’approche des fêtes de fin d’année.

Des marchés sous protection renforcée

Les marchés de Noël, symboles de la culture allemande et attractions majeures de la période hivernale, font l’objet de mesures de sécurité renforcées depuis l’attentat islamiste commis à Berlin en décembre 2016, lorsqu’un camion avait foncé sur la foule, faisant 13 morts. Depuis, ces événements sont systématiquement entourés de dispositifs anti-intrusion, de blocs de béton et d’une présence policière accrue.

La menace reste d’autant plus sensible qu’un nouvel attentat à la voiture-bélier avait frappé le marché de Noël de Magdebourg l’an dernier, causant la mort de six personnes et faisant plus de 300 blessés. L’auteur de cette attaque, Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un ressortissant saoudien, est actuellement jugé. Il a reconnu avoir conduit le véhicule qui a percuté la foule.

Lors de l’ouverture de son procès, début novembre, ce psychiatre avait tenu des propos confus, mêlant considérations politiques et religieuses. Il se présentait comme islamophobe et exprimait une hostilité marquée envers le gouvernement allemand, brouillant les lignes habituelles du profil terroriste. Son acte avait néanmoins ravivé les inquiétudes sécuritaires dans tout le pays.

«Ce qui est frappant dans cet attentat c'est qu'on est sur un "attentat à l'ancienne" et en groupe», a expliqué le spécialiste terrorisme et renseignement Claude Moniquet. Il revenait sur l'attentat dans un marché de Noël en Allemagne.

Un climat politique tendu

Ces attaques successives ont profondément marqué l’opinion publique allemande et relancé les débats autour de l’immigration, de l’intégration et de la sécurité intérieure. Le climat était déjà particulièrement tendu lors de la dernière campagne des élections législatives, sur fond de plusieurs agressions au couteau, dont certaines impliquaient des étrangers.

Lors du scrutin de février, le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a enregistré une percée historique en se hissant à la deuxième place, capitalisant largement sur les préoccupations sécuritaires et migratoires.

Un ATTENTAT TERRORISTE ISLAMISTE a été DÉJOUÉ en Allemagne. Cinq individus ont été INTERPELLÉS alors qu'ils projetaient d'ATTAQUER un marché de Noël dans les prochains jours.

Parmi les suspects arrêtés figurent trois Marocains, un Égyptien et un Syrien.



Parmi les suspects arrêtés figurent trois Marocains, un Égyptien et un… pic.twitter.com/uDhoEziZV2 — Bastion (@BastionMediaFR) December 13, 2025

À Magdebourg, après une période d’hésitation, le marché de Noël a finalement rouvert fin novembre sous une protection policière massive, entouré de blocs de béton repeints en vert et rouge afin de préserver une apparence festive. D’autres communes, en revanche, ont fait un choix différent. La ville d’Overath, près de Cologne, a par exemple décidé d’annuler son marché cette année, invoquant le coût trop élevé des mesures de sécurité.

L’enjeu économique est considérable. L’an dernier, plus de 7.000 marchés de Noël ont été organisés à travers l’Allemagne, attirant environ 170 millions de visiteurs et générant 4,2 milliards d’euros de recettes, soit une moyenne de 25 euros par visiteur. Un succès populaire et financier qui explique pourquoi, malgré les menaces, les autorités cherchent à maintenir ces traditions tout en renforçant la sécurité.